Başbakan Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Üstel, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Osman Çavuşoğlu için Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yaklaşık 3 saat süren ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.