17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak - Son Dakika
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17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sahipsiz saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak" dedi.

12.07.2024 15:27  Güncelleme: 15:52
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

17 maddelik teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. Güler, "Görüşler, beklentiler alındı. Rapor haline getirildi ve cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yasa teklifimiz olgunlaştı. 17 maddelik yasa teklifimiz tarım komisyonunda ve sonra genel kurul çalışmalarında tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

İşte Güler'in açıklamaları;

"TBMM'de kabul edilen ev hayvanlarına dair sözleşme var. Hükme bağlanmış pek çok olay ve karar var. Kanunumuz sokak hayvanlarını bakım evine almayı, kısırlaştırılmayı, aşılanarak, sokağa bırakılması gibi uygulama var. 20 yıllık tarihinde raporlara baktığımızda 2.5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sokak köpeğinin sahiplendirildiğine dair raporumuz var. Mevcut tedbirlere rağmen mahalli idarelerimizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum nelere sebebiyet verdi. Kuduz riskli vakalar artmış durumda.

"KUDUZ RİSKLİ VAKALAR ARTMIŞ DURUMDA"

TBMM'de kabul edilen ev hayvanlarına dair sözleşme var. Hükme bağlanmış pek çok olay ve karar var. Kanunumuz sokak hayvanlarını bakım evine almayı, kısırlaştırılmayı, aşılanarak, sokağa bırakılması gibi uygulama var. 20 yıllık tarihinde raporlara baktığımızda 2.5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sokak köpeğinin sahiplendirildiğine dair raporumuz var. Mevcut tedbirlere rağmen mahalli idarelerimizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum nelere sebebiyet verdi. Kuduz riskli vakalar artmış durumda.

Belli ilçelerimizde karantina uygulanan, kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapılmak zorunda kaldı. Mevcut durum böyleyken bakanlık raporuna göre birçok kazanın meydana geldiği, bu kazalarda vefat eden vatandaşımızın sayısını 50-55 olduğu ortaya çıktı.

"ÖTANAZİ UYGULANACAK"

Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan, anatomik yapısı bozulmuş, ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirilme imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.

Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?

Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitler var. Belli alanlarda, insanlarımızın yürüyüş yaptığı alanlarda çok sayıda köpeğin dışkısı toplumu tehdit edecek haline geliyor. Bu hastalıklar nedeniyle ameliyatlar yapılacak seviyede tahribatlara yol açıyor.

Merkezinde insan, hayvanı koruma, toplum sağlığını koruma başlığını getiriyoruz. Bu tanımlama devamında da kanunun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım bakanlığımızın desteği yanında sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.

"YETKİ BELEDİYELERDE"

Kanunumuz tüm bu süreçlerde sokaklardaki hayvanlarla ilgili yetki belediyelerindir. Bakım, beslenme noktasında iyi örnekleri olan belediyeler olduğu gibi kanunun açık emrine rağmen maalesef bütçeyi kullanmayan, yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz var. Bu uygulamayı yapmayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis yaptırımı öngörüyoruz.

Ciddi ihmaller de var. Belediye ya da farklı insanlar mücavir alanlara atarak bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu da yaptırıma bağlıyoruz. 50 bin lira para cezası olacak bunun da.

Tarım bakanlığımızın barınakların nitelikli hale getirilmesi noktasında güçlü desteğini kanunda başlık olarak yaptık. İnşallah kanun sonrası bakanlık düzenlemeler ile bunun uygulamasını nitelikli hale getirmek için çaba ortaya koyacaktır."

17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı\'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak

Abdullah Güler, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: Tüm Ülke için sevindirici haber açıklanır inşallah uyutulmaları en hayırlısı bir can daha yanmasın bir çocuk daha ölmesin bir amca bir teyzemiz daha yaralanmasın 58 27 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: TÜM ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN. SALDIRIYA UĞRAYAN TÜM KARDEŞLERİMİZE RABBİM ŞİFA VERSİN. TÜM KÖPEKLERİMİZE HAYIRLI OLSUN. DÜZEN GELSİN HERKES MUTLU OLSUN. CANLAR YANMASIN NE İNSAN NEDE KÖPEKLER ZARAR GÖRSÜNLER. SALDIRGAN KÖPEKLERDE ISLAH EDİLSİN. 35 17 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: tüm başıboş köpeklerin Çin Vietnam Kamboçya gibi ülkelere satılıp para kazanmamız lazım 22 17 Yanıtla
    Yunus Yeniay: satılmayan bi onlar kalmıştı zaten 12 2 cml svk: aradığım yorum 7 2
  • Mesut Erdoğan: Başıboş köpekleri çok sevenlerin evlerinin önüne bırakalım onlar beslesin..! 18 8 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Seviyorum varmı. Zaten evimin önünde besliyorum. Yaz günü bir kap su koyup kana kana içtiğini görünce huzur buluyorum sevaba giriyorum. Başını okşayınca merhamet duygusunu hissedip insan oldugumu hatırlıyorum. Sizin gibiler boşa yaşayıp ölüyor. 13 1
  • Ankara null: cok sukur 13 12 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: İtlaf baslasin... 9 14 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: bütün başıboş köpekleri Çin Kamboçya Vietnam gibi ülkelere satalım Arkadaşlar bunun başka yolu yok ya da Afrika'ya yaban hayatına gönderelim modern dünyada yerleri yok 5 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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