Basın Bayramı'nda Kahvaltı Programı - Son Dakika
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Basın Bayramı'nda Kahvaltı Programı

Basın Bayramı\'nda Kahvaltı Programı
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Sakarya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kahvaltı düzenlendi.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Arifiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Rahmi Doğan, basın mensuplarının doğru bilgiye ulaşması anlamında ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Doğru haberi tarafsızca kamuoyuna ulaştırmanın önemine değinen Doğan, "Dijital çağda yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada insanlar haberi bir an önce ulaştırıyor ve etkileşimi de çok fazla. Dolayısıyla verilen haberin doğru ve tarafsız olması da çok önemli." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, haberciliğin, toplumun geleceğine yön veren haberi doğru zamanda, çarpıtmadan, ilave yapmadan ve eksiltmeden kamuoyuna sunmak olduğunu ifade etti.

Alemdar, yerel ve ulusal medyayı takip ettiklerini dile getirerek, "Bu şehrin havasını soluyan, suyunu içen, kader birliği yapmış, cenazede ağlayıp düğünde oynayan herkesin şehridir. Görevi başında olan her kimse o görevi en iyi şekilde yapmak zorunda." diye konuştu.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ da kentteki basın mensuplarının gününü kutlayarak, kahvaltı programının geleneksel hale geldiğini ve gelecek yıllarda sürdürüleceğini belirtti.

Kentin hafızasının hep birlikte tutulduğunu aktaran Altuğ, "SATSO şehrin en büyük meslek örgütü ve 117 yıllık kurum. Geçmişi ve geleceğiyle şehre ışık tutmaya gayret eden kurum. Herkesin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin'in de birer konuşma yaptığı programa, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve yerel ile ulusal basının temsilcileri katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sakarya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Bayramı'nda Kahvaltı Programı - Son Dakika

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