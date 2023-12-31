Basın Ekspres Yolu\'nda İki Kamyon Devrildi: 4 Yaralı

BASIN EKSPRES YOLU'NDA İKİ KAMYON DEVRİLDİ: 4 YARALI-4

Gülşah KAHVECİ- Özgür EREN/ İSTANBUL,(DHA)- Basın Ekspres yolunda hafriyat yüklü iki kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rıdvan Akgül yönetiminde seyir halinde olan, hafriyat yüklü 34 AJ 6691 plakalı kamyon şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmet Şeker yönetimindeki 34 CMR 688 plakalı otomobile çarparak devrildi. Bu sırada Kayhan Günaslan yönetiminde olan 34 ZM 504 plakalı başka bir hafriyat yüklü kamyon da kazayı görünce kaçmaya çalışırken yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan kazada 3 araç sürücüsü ve otomobil içerisinde olan Emre Kenç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası yol üzerinde bulunan elektrik direklerinden bazıları devrilirken bariyerler de zarar gördü. Kaza sonrası Basın Ekspres yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası ekiplerin yol temizleme çalışmaları sürüyor.

"ŞOFÖRLER YARALIYDI"

Kazayı gören Resul Şakır, 'Kamyon gelirken, bir anda devrilince bu ikinci araç da onun toprağına takıldı. Diğer kırmızı araba da devrilen aracın arasında sıkıştı. Kaza böyle meydana geldi. Şoförler yaralıydı, otomobildekiler de ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattı. Toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası herkes korktu doğal olarak. Devrilen elektrik direği de benim aracıma doğru devrildi. Ben de herkes gibi çok korktum. Allaha şükür başımıza bir şey gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.