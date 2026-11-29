(İSTANBUL) - Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu gazeteci Murat Ağırel'i ziyaret etti. Cezaevi koşulları nedeniyle hastalandığını belirten Ağırel, Türenç'e, "Kantinden takviye bir şeyler aldım, toparlandım. Geçtiğimiz hafta yerimi değiştirdiler. Burası biraz daha iyi ama bina çok eski, ısınamıyor" dedi. Ziyaretin ardından Basın Konseyi'ne mektup gönderen Ağırel, "Kalemimi namus bilerek gerçeği araştırdım. Doğrulatmadığım bir bilgiyi de kamuoyuna aktarmadım. Bunu yapmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteci Murat Ağırel'i Kocaeli Kandıra 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ağırel ile görüşebilmek için toplam 300 kilometrelik yolu aşmak gerektiğini belirten Türenç, Ağırel'in solgun göründüğünü ve zayıfladığını aktardı.

Cezaevi koşullarına dair Ağırel'in sözlerini aktaran Türeç, şunları kaydetti:

"9 no'lu bölmenin üstünde göze batar şekilde asılı olan 'görüşmeler yasa gereği kayda alınmaktadır' uyarısına yeniden göz gezdirip, 'Nasılsın' diye sordum. Solgun ve zayıflamıştı Murat. 'İyiyim, merak etmeyin. İstanbul'dan ilk getirildiğim hücrem soğuktu. Çok üşüdüm. Hasta oldum. Kantinden takviye bir şeyler aldım, toparlandım. Geçtiğimiz hafta yerimi değiştirdiler. Burası biraz daha iyi ama bina çok eski, ısınamıyor. Ancak kalorifer peteklerine yapışınca ısınıyorum. Montumu hep giyiyorum eşofmanımın üstüne. Kazak filan idare ediyorum.'

Gülmek, onun aslında en doğal halidir. Yine de benim üzüntümü hissetmiş olmalı ki, gülümseyip moral vermek istedi: 'Merak etmeyin. İyiyim ben. Hem ne suçum var ki, 3. kez hücreye koyuldum. Ben gazeteciyim. Başka da iş bilmem. Yazmak, hakikatin peşinde olmak, halka haberi iletmek benim görevim. Yalnız bunu yapmaya çalışıyorum. Ama bu defa, yazmadığım haber için burada tutuluyorum. Garip olan da bu zaten.'

Sonra başladı, neden yazmadığını bir daha, bir daha, anlatmaya. Karşısında onu dinlerken, utandım. Hicap duydum. Murat Ağırel, gazeteciliğini ispatlamaya çalışıyordu çünkü. Camın arkasında, elindeki telefon ahizesiyle bana sesini duyurmaya çabalıyordu. Karşılıklı konuşmaya çalışırken, onun ne kadar başarılı, gerçek gazeteci olduğunu içimden bir daha geçiriyordum. O ise, devam ediyordu; 'Alan belli, veren belli. Bu olayla ilgili beni bulan kişiden belge istediğim halde, iddialarla ile ilgili belgeyi, banka dekontlarını ulaştıracağız demelerine rağmen bana ulaştırmadılar. Havada kalan bilgi, iddiaları araştırırken, başka bir el olaya karışmış olmalı ki, sonuçta suçlu ilan edildim.'

"MURAT ANLATTI BEN DİNLEDİM"

Detaylı şekilde Sarıgül olayını anlatırken, daha önceleri de eline gelen belgeli olayları, Sarıgül çocuklarıyla ilgili haberi yapan gazeteci olduğunu da hatırlattı. Murat anlattı, ben dinledim. Aradaki camın önünde ellerimizdeki ahizeyle sesimizi birbirimize duyurmaya çalışırken, isyanı büyüdü: 'Bir gazeteci haber nedeniyle, hem de belgesiz olduğu için yazmadığı haber nedeniyle böyle cezalandırılamaz. Gazetecilik dünyanın her yanında, saygın bir meslektir. Bu görevdeki insanlara böyle ceza verilemez. Eğer haberlerde yanlışlık veya hata varsa, ayıplı durumundaki gazeteciliği, ancak meslek kurumları inceler, kınar. Türkiye'de gazetecilerin bu sistem içinde hapisle tutsak edilmeleri, işlerine son verdirilmeleri kabul edilemez. Ne yazık ki, bu durumları yaşıyoruz. Hücremde de yazmaya devam ediyorum. Okuyorum, yazıyorum, yeni kitabımı hazırlıyorum' diye devam ederken, daha fazla kendisine bakmasını dile getirdiğimde, '40 günde zayıfladım ama çıkınca toparlarım. Mecburen karavanadan yiyorum. Spor da yapıyorum, beni merak etmeyin' diye ekledi.

"KELİMELERİN KİFAYETSİZ KALDIĞINI BİR DAHA ANLADIM"

Metris'den apar topar araca konulup 150 kilometre uzaklıktaki başka bir ilin hapishanesine savrultulan Murat Ağırel'in tutsak edildiği yer, Adalet Bakanlığı, Kocaeli F Tipi 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun bir hücresi. Çok eski ve kırsala yayılan, kısaca Kandıra Çal köyündeki bu yerleşkede de, diğerlerinde olduğu gibi kantinden 5 bin liralık alışveriş hakkı var. Bu enflasyonist ortamda, bir tutuklunun 7 gün için gazete, su, takviye malzemeleri temin etmesi 5 bin lira ile mümkün olmasa gerek. Zaten Murat'a da kantin hesabına yatırılan 5 bin lira yetmediğinden, uzun süre kantinden içme suyu bile alamadı ve çeşmeden akan suyla susuzluğunu karşıladı. Daha ne anlatmalıyız ki Kandıra'dan?.. Akşamın alaca karanlığında Murat, çaresiz hücresine yine dönerken İstanbul'a doğru yola koyulduğumda, sözün bittiğini, kelimelerin kifayetsiz kaldığını bir daha anladım. Dayan Murat."

AĞIREL'DEN BASIN KONSEYİ'NE MEKTUP: "SİNAN ÇAMPINAR TOPLANTIYI SABOTE ETTİ"

Ziyaretin ardından Ağırel, Basın Konseyi Yüksek Kurulu'na bir mektup gönderdi. Ağırel, mektubunda şunları kaydetti:

"Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden özgürce selamlarımı iletirim. Umarım iyisinizdir. Ben zımba gibiyim. Vicdanım rahat ve başım dik. Sayın Başkan, büyük zahmet ile beni ziyarete geldi. Huzurunuzda kendisine teşekkürü borç bilirim. Sizlere yaşadığım süreci kısaca anlatmak isterim. Ömer Bolat'ın şikayetiyle ev hapsine çarptırıldım. Ayağıma elektronik kelepçe de takıldı. Bir hafta sonra Mali Polis şafak baskını yaptı. Gözaltı kararında da 'kara para aklama' suçlamaları vardı. Emniyete gittiğimde yeni suçlamalar eklendi: 'Dolandırıcılık ve örgüt!' İfade işlemleri başladığında ise suçlama değişti. 'Örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte yardım etme' oldu suçum. Nasıl yapmışım bunu? Haber yapmayarak! Nasıl olur diye sorduğumuzda şunu öğrendik. İki Alman ve Sinan Çampınar isimli kişiler Sarıgül'den 'dolandırıcılık' gerekçesi ile şikayetçi olmuş. İfademin son kısmında da 'biz belgeleri Murat Ağırel'e verdik, haber yapmadı, zannedersem Sarıgüllere verdi, ben Sarıgüller tarafından tehdit edildim' diye belirtmiş.

"SOMUT HİÇBİR VERİ YOK"

Delil, belge, HTS kaydı, MASAK raporu, baz verisi, şüpheli ifadesi var mı? Yok! Delil nedir? 'Zannedersem' kelimesi. Hangi belgeyi, kime, ne zaman, nasıl, nerede vermişsin belli değil. Somut hiçbir veri yok. Kaldı ki böyle bir durumda olmadı. Sinan Çampınar isimli kişi bana ulaştı. Bir takım iddialarda bulundu. İddialarına dair belge istedim. Bana video, fotoğraf ve önü arkası kesilmiş iki ses kaydı gönderdi. Ki iddiaları ile alakalı değildir. Belge istedim göndermediler. Almanlar ve kendisinin olduğu görüntülü bir toplantı daveti yaptı, kabul ettim. Toplantıda da belge isteğimi yineledim. Ancak Sinan Çampınar'ın toplantıyı sabote ettiğinden şüphelendim. Toplantı kaydını Almanca bilen arkadaşıma dinlettim ve kaygılarımın yerinde olduğunu, benim söylediklerimi Almanlara, Almanların söylediklerini bana eksik, çarpıtarak tercüme ettiğini tespit ettim.

"KİŞİLERE GÜVENMEDİĞİM İÇİN KAYIT ALTINA ALDIM"

İddiaları bana ulaşan Sarıgül'ün avukatı Hüma Hanım'a sordum. Hepsini reddetti ve belgeleri gönderdi. Sinan Çampınar isimli kişi bana iki banka yazısı gönderdi. En son gönderici kısmı kapalı, alıcı kısmında 100 milyon avro Emir Sarıgül, 10 milyon Euro Mustafa Sarıgül yazıyordu. Banka yazılarını bankaya sordurttum ancak doğrulanmadı. Haberi iddiaları doğrulatamadığım için beklemeye aldım ve fon sayısını patladı. Bu dosyaya yoğunlaştım. Tüm bu süreci, bu kişilere güvenmediğim için kayıt altına aldım. Tamamını mahkemeye ve savcılığa sundum ama görmediler, duymadılar. Sizlere de bu belgeleri sunuyorum.

Bakarak göremiyorlar, dinleyerek duyamıyorlar. Hakikati savunmak, hakikate sadık kalmayı zorunlu kılar. Adalet, insanların acılara katlanma kapasitesini ölçen bir sistem değil. Gazeteci araştırmaktan, sormaktan, belgelendirmekten, doğrulamaya çalışmaktan başka ne yapar? Bu nasıl suç olabilir? Gazeteci ulaşan bilgiyi ister haber yapar, ister yapmaz. İnsan bazen gerçeğin kendisiyle değil, gerçeğe benzeyen görüntülerde yetinir. Alışkanlıklar, korkular ve çıkarlar gölgeleri hakikatin yerine koyabilir. Platon'un mağarasında olduğu gibi. Ben bu örgütlü, kurumsal kötülüğü gördüm. Dokunabiliyorum. Hissediyorum bu kötülüğü. Ben gazetecilik yaptım. Kalemimi namus bilerek gerçeği araştırdım. Doğrulatmadığım bir bilgiyi de kamuoyuna aktarmadım. Bunu yapmaya da devam edeceğim."