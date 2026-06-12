Başiskele'de Elektrikli Araç İşçilere Çarptı - Son Dakika
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Başiskele'de Elektrikli Araç İşçilere Çarptı

Başiskele\'de Elektrikli Araç İşçilere Çarptı
12.06.2026 21:24
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Kocaeli'de elektrikli otomobil, mola veren işçilere çarparak 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında, akılalmaz bir kaza meydana geldi. Üretim bandından indirilip otoparka götürülen elektrikli otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak mola veren işçilerin arasına daldı. Feci kazada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BANKTA OTURAN İŞÇİLERE DALDI

Olay, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan dev otomotiv fabrikasında yaşandı. Fabrikada üretimi henüz tamamlanan ve test aşamalarının ardından otopark alanına nakledilmek istenen elektrikli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla savruldu. Kontrolden çıkan araç, o sırada bahçedeki bankta oturarak mola yapan fabrika işçilerine çarptı.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALI: İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçilerin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen fabrikanın kendi ambulanslarıyla hızlıca çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan acı haber geldi. Kazada yaralanan 3 işçiden Leman Yıldırım'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

İKİ İŞÇİ TABURCU EDİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Feci kazayı daha hafif sıyrıklarla atlatan diğer 2 işçinin ise hastanedeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri bildirildi. Üretim sahasında şok etkisi yaratan ve elektrikli aracın kontrolünü kaybetmesine neden olan etken henüz belirlenemezken, emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Başiskele, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başiskele'de Elektrikli Araç İşçilere Çarptı - Son Dakika

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