Başiskele'de İmar Personeline Soruşturma - Son Dakika
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Başiskele'de İmar Personeline Soruşturma

Başiskele\'de İmar Personeline Soruşturma
20.06.2025 20:26
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Başiskele Belediyesi'nde 5 personel, usulsüz imza attıkları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSEKELE(Kocaeli), – KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki belediyede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan 5 personel hakkında, 'yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı şekilde şantiye şefi olarak imza attıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Usulsüz işlemlerle gelir elde ettikleri öne sürülen personeller, belediye başkanlığının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 5 kişi hakkında şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat kapsamı dışında imza attıkları; bu işlemlerle usulsüz gelir ettikleri gerekçesiyle geçen hafta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüzde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

'MÜFETTİŞ RAPORLARINI TAKİBEN HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDECEKTİR'

Soruşturma sürecinin de anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü; müdürlüklerince yürütülen yapı kullanma izin belgesi işlemlerinde konuda bahsi geçen personellerin şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat kapsamı dışında imza attıklarını tespit etmiş olup; mevzuata aykırı durum başkanlık makamına bilgi verilmiştir. Aynı gün başkanlık makamınca konu ile ilgili inceleme-araştırma yapılması için olur verilmiş, Teftiş Kurulu Müdürü konu ile ilgili görevlendirilmiştir. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı; konu ile ilgili tespitleri valiliğe bildirmiş, valilik makamından müfettiş görevlendirmesiyle ilgili talepte bulunmuştur.

11 Haziran tarihinde bahsi geçen personellerin belediyedeki tüm görevleri kapsamındaki yetkilerinin kaldırılması ve görevlerinin yaptırılmamasıyla ilgili yazılar yazılmıştır. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bahsi geçen personellerin görevlerine dair kullandıkları sistemlerdeki tüm yetkilerinin kaldırılması için yazılar yazılmıştır. 16 Haziran tarihinde konu İşçi Disiplin Kurulu'na bildirilmiş, başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurulu işlemleri tamamlanıncaya kadar 5 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı'nca başlatılan inceleme-araştırma süreçleri, Kocaeli Valiliği'nce görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarını takiben hukuki işlemler devam edecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başiskele'de İmar Personeline Soruşturma - Son Dakika

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