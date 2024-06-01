Başiskele'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Başiskele'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Başiskele\'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Türk Kızılay Başiskele Şubesi tarafından düzenlenen 'Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan' kampanyası kapsamında, Başiskele sahili iskele alanında bir etkinlik gerçekleştirildi. Kocaeli Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, Kızılay'ın kan ihtiyacında ilk akla gelen kurum olduğunu belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral da yer aldı. Etkinlikte, çeşitli hediyelerin yanı sıra Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

01.06.2024 17:53
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Türk Kızılay Başiskele Şubesince "Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Başiskele sahili iskele alanında düzenlen etkinlikte konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, Kızılayın, kan ihtiyacı duyulduğunda ilk akla gelen kurum olduğunu belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş da kampanyaya katkıda bulunanlara şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, çekişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte, Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA

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