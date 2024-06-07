Başiskele'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu - Son Dakika
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Başiskele'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan Ali Ç., yaklaşık 4 saat süren müzakereler sonucunda silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Ali Ç. tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

07.06.2024 06:23
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan Ali Ç. (24), yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu ikna edilerek silahıyla birlikte teslim oldu.

Olay, 00.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.'yi sokak üzerinde elinde pompalı tüfek ile görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen Ali Ç.'nin silahını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

MÜZAKERE 4 SAAT SÜRDÜ

Cadde üzerinde ve ara sokaklarda ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin gelmesinin ardından Ali Ç., evinin bulunduğu binanın önünde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ardından Ali Ç. silahını bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedbir amaçlı kontrol edildi.

Başiskele\'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu
Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başiskele'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başiskele'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu - Son Dakika
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