Başkale\'de Gümrük Kaçağı Eşya ve Gıda Ele Geçirildi
20.02.2026 15:02
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma kaçak eşya ve gıda ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 5 bin 259 gümrük kaçağı eşya ve 1 ton 724 kilo gıda ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Başkale, Ekonomi, Güncel, Van, Son Dakika

