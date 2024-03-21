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Başkale'de mest eden kar manzaraları

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden, ortaya çıkan görüntüler ise kartpostalları andırıyor.

2700 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Başkale'de günlerdir seyreden sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından okullar tatil edildi, birçok yol ise ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından ilçe beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Ağaçların ve kamelyaların üzerine beyaz örtüyle kapatan kar görüntüleri görenleri mest etti.

Kar görüntülerini fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren vatandaşlardan Cem Karaman, kar yağışının ardından eşsiz görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Karaman, "Herkes baharı yaşarken bizim kışımız geri geldi. Başkale'miz beyaza büründü. Okullar bugün tatil. Kar yağışının ardından çocuklar dışarıda kartopu oynuyor. Ağaçlar beyaza büründü, herkes fotoğraf çekiyor. Güzel görüntüler oluştu" dedi.

Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yolu ulaşıma kapanan 26 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, ilçe merkezindeki ana ve ara arterde biriken kar ise ekipler tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.