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Başkale'de tarım arazileri sel suları altında kaldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrasından ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yurtttepe Mahallesi Terazin mezrasında sel meydana geldi. Mahallenin içerisinden geçen sel suları nedeniyle can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri sel suları altında kaldı. Çok sayıda ot ve çayır olan alanlarda sel suları ve beraberinde gelen çamur yığınları arazilere zarar verdi.