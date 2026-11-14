Başkale'deki Dereiçi travertenleri su azalınca yok olma riski taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başkale'deki Dereiçi travertenleri su azalınca yok olma riski taşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkale\'deki Dereiçi travertenleri su azalınca yok olma riski taşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Van YYÜ'den Doç. Dr. Çetin Yeşilova, Başkale'deki Dereiçi travertenlerinde inceleme yaptı ve su kaynaklarının azalmasıyla travertenlerin yok olma riski taşıdığını belirtti. Yeşilova, korumanın yeterli olmadığını, travertenlerin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, Van'ın Başkale ilçesindeki Pamukkale travertenlerine benzer teraslı yapısıyla dikkat çeken Dereiçi travertenlerinin, su kaynaklarının azalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aktif traverten alanlarının her geçen yıl azaldığını belirten Doç. Dr. Çetin Yeşilova, bölgenin yalnızca koruma altına alınmasının yeterli olmadığını, travertenlerin yapılacak çalışmalarla yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle turistleri ağırlayan Van'da gizli kalmış doğa harikalarından biri de Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çeken fakat onlar kadar geniş bir alana dağılmayan Başkale'deki travertenler, güvenlik nedeniyle yıllarca kaderine terk edildi. Çok fazla bilinmese de yaz aylarında travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler bölgeye geliyor ancak travertenler, suyunun zamanla yer değiştirmesi ve azalması sebebiyle kısmen kurumaya başladı.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen yüksek lisans tez projesi kapsamında Dereiçi travertenlerinde incelemelerde bulundu. Travertenlerin önemli bir bölümünün su kaynaklarının azalması nedeniyle pasif duruma geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Yeşilova, "Kaynak alandaki suyun azalması, azalan suyla birlikte çatlakların tıkanması ve bazı noktalarda suyun çıkışının engellenmesi. Su çıkamadığı için yeni traverten oluşumları gerçekleşmiyor. Bunun sonucunda aşınma süreçleri başlıyor. Gördüğümüz gibi travertenler ufalanıyor, parçalanıyor ve ayrışıyor" dedi.

'KARSTİK BOŞLUKLAR TESPİT EDİLMELİ'

Bölgedeki bir diğer önemli sorunun karstik boşluklar olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşilova, bu boşlukların zamanla çökmelere ve traverten çevresinde dolin benzeri yapıların oluşmasına neden olduğunu belirterek, "Bunları da belirlememiz lazım. Bu tehlikelerin belirlenmesi amacıyla yüksek lisans tez projesi başlattık. Öncelikli hedefimiz, bölgedeki karstik boşlukları sismik çalışmalarla tespit edip, tehlike olan bölümlerini kapatıp insan erişimine kapatılmasını amaçlıyoruz. Bu alanların risk taşıdığını bilimsel verilerle ortaya koyacağız" diye konuştu.

'TRAVERTENLER YENİDEN CANLANDIRILMALI'

Karstik boşlukların belirlenmesinin ardından su kaynaklarının özelliklerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yeşilova, "Suyun kalitesi, kalsiyum karbonat çökelme indisleri ve diğer problemleri çözdükten sonra bir sondaj yapılıp suyun yüzeye çıkarılması ve bu suyun travertenlere üzerine verildikten sonra travertenlerin yeniden eski canlılığına kazandırılması gerekiyor. Bunları yaparken insan etkileşimini minimumda tutmak gerekiyor. Çünkü traverten dediğimiz olgu yıllarca, onlarca yılda çok az kalınlıkta çökelen birimler. Bunların üzerine insanları çıkardığınız zaman 10 yılda çökelen birimi bir ayak darbesiyle yok edebilmektedir. Bu yüzden buraların üzerinde insan etkileşimiyle sınırlandırılması gerekiyor" dedi.

'SADECE KORUMA ALTINA ALMAK YETERLİ DEĞİL'

Doç. Dr. Yeşilova, "Burası koruma altına alındı. Ancak burayı koruma altına almak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Gördüğünüz üzere her taraf kurudu, her taraf artık aşınma süreçleri başladı. Burayı yeniden canlandırmadığımız sürece belli bir zaman aralığında yok olacaktır. Geçmiş yıllarda da buraya geldim. Her geçen yıl aktif traverten teraslarının azaldığını görüyorum. Bunun temel nedeni ise kaynak suyunun azalması" dedi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerİncelemeDereiçiBaşkaleGüncelÇevreYaşamDoğaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Londra Belediye Başkanı İstanbul’da cuma namazı kıldı Ayasofya isteği dikkat çekmişti Londra Belediye Başkanı İstanbul'da cuma namazı kıldı! Ayasofya isteği dikkat çekmişti
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Bursa’da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:51:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Başkale'deki Dereiçi travertenleri su azalınca yok olma riski taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android