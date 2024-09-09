Başkan Alper Yeğin, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Alper Yeğin, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Yeğin, eğitimin önemine vurgu yaparak, ilçede yapılan çalışmaları ve destekleri anlattı.

09.09.2024 14:18  Güncelleme: 14:33
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Başkan Alper Yeğin, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

İSTANBUL - 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalarken, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeniden okullarına kavuşan öğrencileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nu ziyaret ederek tatil sonrası ilk derslerinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun ilk gününe Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan'da etkinlikte yer aldı. Alper Yeğin, öğrencilerin heyecanını paylaştı. Okul bahçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerin ardından sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Başkan Yeğin öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

"Eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum"

Okulun ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Eğitim çok önemli bir şey. Hayatımızın en önemli parçası, ülkemizin en önemli meselesi. Adı üzerinde milli eğitim meselesi, milli bir mesele eğitim. Eğitimin nitelikli olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması çok kıymetli bir şey. Bu konuda devletimiz, hükümetimiz, Sancaktepe özelinde gereken desteği zaten ilçemize özel olarak veriyorlar. Çok ciddi okullar yapılıyor. Tabi ilçemiz merkezi ilçe olma potansiyeline sahip. Fakat çok fazla nüfusumuz var. Daha fazla okula ihtiyacımız var. Bu konuda ilçe milli eğitimimiz, kaymakamlığımız, ilgili bakanlıklarımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de belediye olarak eğitimi destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Sancaktepe Belediyemiz olarak 13 tane kreşi var, 10 tane kreşin inşaatı da bu sene bitmiş olacak. Belediyemiz bilgi evlerinde, kütüphanelerde ücretsiz eğitim veriyor. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Alper Yeğin, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Alper Yeğin, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

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