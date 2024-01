Başkan Beyazgül, Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül, mesajında, gazetecilik, halkın gözü, kulağı olan ve bu haliyle kamuoyu bilincini artıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin önemine değinen Beyazgül, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler. Habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi ve sorumluluğu daha da artmaktadır. Dünyanın farklı noktalarında meydana gelen olaylardan, doğal afetlerden ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Bu önemli görevi yerine getirmek için verilen bu emek ve mücadele her türlü takdirin üzerindedir."

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Beyazgül, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan gazetecilere sağlıklı ve huzurlu ömür, haber peşinde koşarken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diledi.