Başkan Böcek, Kepez Ziyaretinde Hizmet Vaatlerinde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Böcek, Kepez Ziyaretinde Hizmet Vaatlerinde Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile yaptığı görüşmede, Kepez'in 68 mahallesinde yerine getirilecek projeler hakkında bilgiler verdi ve önemli hizmetler yapılacağını vurguladı.

28.01.2025 18:04  Güncelleme: 21:26
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. İlçe ziyaretleri kapsamında gerçekleşen görüşmede Başkan Muhittin Böcek, Kepez'in 68 mahallesinde ne söz verildiyse yerine getirileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte Kepez'i ziyaret etti. Başkan Böcek, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe Örgütü'nde partililer ile bir araya geldi. Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ve partililerle sohbet eden Başkan Böcek, Kepez'in 68 mahallesinde ne söz verildiyse, yapılması gereken ne varsa yerine getirileceğini söyledi.

"Kepez'e güzel hizmetler yapacağız"

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü makamında ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok mutluyum. Antalya'nın babası gelmiş. Kepez'e güzel hizmetler yapacağız. Bugün Kepez'imiz için çok güzel kararlar alacağız" dedi.

"Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 753 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "2024 yılında yaşadığımız olumsuz günlerde Mesut Başkan'ın yokluğunu hiç aratmadınız. Gün birlik ve beraberlik günü, her şey geride kaldı. Beraberce yol yürüyerek Antalya'da aldığımız oyları arttırarak, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek ve Mesut Kocagöz, meclis salonunda Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Başkan Böcek, Kepez'de yapılacak çalışmalara ilişkin talepleri dinleyerek yapılması gereken projeleri değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kepez'e önemli hizmetler yaptıklarını belirten Muhittin Böcek, sözlerini şöyle tamamladı:

"ASAT ekiplerimiz 320 km içme suyu hattı, 184 km kanalizasyon hattı döşedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 753 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Kepez- Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında tamamlanması gerekiyordu, ancak yarıya bile gelemediler. Kepez-Santral projesinde 6 bin 414 konutu tamamladık. Çok az bir bölüm kaldı. Seçim döneminde vaat etmemiş olmama rağmen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirerek 545 konutu bir buçuk yılda tamamladık. Bunlar çok önemli ve anlamlı projeler. Ayrıca Güneş Mahallemizde camimizi de tamamladık. Kepez'e açtığımız Sağlık Merkezi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat aldık. 15 diş doktorumuz ile vatandaşlarımıza ücretsiz diş sağlığı hizmeti, evde bakım gibi çok özel hizmetler veriyoruz. Kepez'e yeni kreşler kazandırıyoruz. Kepez'in 68 mahallesinde Mesut kardeşimle birlikte yapılması gereken hangi projeler varsa tek tek hayata geçireceğiz. Daha 4 yılımız var, işin başındayız. Büyükşehir Belediyesi Kepez el elle, gönül gönüle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek, Kepez Ziyaretinde Hizmet Vaatlerinde Bulundu - Son Dakika

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