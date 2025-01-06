Başkan Böcek'ten Öğrencilere Hayallerini Gerçekleştirin Tavsiyesi - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten Öğrencilere Hayallerini Gerçekleştirin Tavsiyesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ailesi adına bağışladığı okulda öğrencilere hitap ederek hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini vurguladı. Okula olan katkılarından dolayı öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

06.01.2025 16:35
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ailesi adına milli eğitime bağışladığı arazi üzerine yapılan okulda öğrencilerle buluştu. Yeni yılın ilk ziyaretini, hayırseveri olduğu okula gerçekleştiren Başkan Böcek öğrencilere, "Hayal kurun ve hayalinizin peşinden gidin" tavsiyesinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, geçen yıllarda Uncalı Mahallesi'nde ailesi adına bağışladığı 11 dönümlük alanda 32 derslikli okul yapıldı. Her fırsatta hayırseveri olduğu okulu ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen Muhittin Böcek, 2025 yılının ilk resmi ziyaretini yine Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi.

"Bahçesinde oynadığınız, ders yaptığımız bu alanda zamanında çok çift sürdüm"

Öğrenci sıralarına oturarak, geçmişi yad eden Başkan Böcek, okulun içinde bulunduğu alanda tarlaları olduğunu aktararak, "Babamı çok erken yaşlarda kaybettim. Anneme yardım eder, bir yandan okula giderdim. Bahçesinde oynadığınız, ders yaptığımız bu alanda zamanında çok çift sürdüm, bahçe işleri yaptım. O yaşlarda doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmeyi hayat ettim. Çok çalıştım, ticaret yaptım, siyasete atıldım ve hayalimin peşinden gittim. Cumhuriyet'in 100. yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı hayal etmiştim ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Sizlerde hayal edin ve hayallerinizin peşinden koşun. Bizlerin bıraktığı bu koltuklarda sizler belediye başkanı, vali, emniyet müdürü olacaksınız. Sizlere güveniyoruz" dedi.

"Okulumuzun başarısını için katkı koyan öğrencisinden öğretmenine kadar herkese teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Okul Müdürü Murat Yılmaz'ı da ziyaret ederek, 2025 yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. 2025 yılının ilk resmi ziyaretini bu okula yapmak istediğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya'mızda bin 832 okul, 38 bin 560 öğretmen ve 521 bin 274 öğrencimiz var. Bu kadar okulun içerisinde Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin ilk sırada yer alması ailemiz adına gurur verici. Okulumuzun başarısını için katkı koyan öğrencisinden öğretmenine kadar herkese teşekkür ediyorum. Yeni yılın tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim dünyamıza güzel günler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Antalya'daki proje okulları arasında en önemli okuldan biriyiz"

Okul Müdürü Murat Yılmaz ise Başkan Böcek'e ziyaretleri için teşekkür ederek, "bin 510 öğrencimiz ve 116 öğretmenimiz ile Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi olarak kocaman bir aileyiz. Sizin varlığınızı hissetmek bizler için yeterlidir. Okulumuza gereken her türlü desteği sağlıyorsunuz. Antalya'daki proje okulları arasında en önemli okuldan biriyiz. Öğrenci ve öğretmelerimiz ile birçok branşta önemli başarılar elde ettik. Geçtiğimiz yıl 330 mezun öğrencimizden 176 tanesi lisans ve ön lisans programına yerleşti. Yüzde 52 olan başarı oranımızı yüzde 75'lere çıkarmak için yoğun bir çalışma halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim"

Başkan Böcek, daha sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek, öğretmenler ile tokalaştı. Öğretmenlerin istek ve sorularını cevaplayan Başkan Muhittin Böcek, öğretmenlere, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi. Başkan Muhittin Böcek, ziyaret ettiği sınıfın başkanı Mert Cengiz ile de sohbet ederek, başkanlığı şimdilik sana emanet ediyorum diyerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek'ten Öğrencilere Hayallerini Gerçekleştirin Tavsiyesi - Son Dakika

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