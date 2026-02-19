Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Teravih Sonrası Tatlı İkramı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulu Cami'de kılınan ilk teravih namazının ardından ramazanın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, vatandaşlara tatlı ikram etti.

Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile Ulu Cami'de vatandaşlara tatlı ikram etti. Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan ayının manevi atmosferini kent genelinde yaşatacaklarını belirten Bozbey, "Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve bereketli bir ramazan geçirmesini ve bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami'nin yanı sıra farklı noktalarda teravih sonrası vatandaşlara tatlı ikramına devam edecek.