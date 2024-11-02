Başkan Cemil Tugay, Selçuk'ta Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Cemil Tugay, Selçuk'ta Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. 2025 yılına dair hedeflerinin olduğunu belirten Tugay, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar planladıklarını açıkladı.

02.11.2024 19:42  Güncelleme: 20:05
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(İZMİR)- İ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnaf temsilcileriyle ve ilçedeki 14 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. İki toplantıda da talep ve ihtiyaçları dinleyen Başkan Tugay, "2025, hangi işleri yapmayı hedeflediysek yapıp bitirdiğimiz bir yıl olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılışı için gittiği Selçuk'ta çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Tugay, ziyaretten sonra Selçuk Belediyesi'ne geçerek ilçedeki 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Mahalleler hakkında bilgi alan Başkan Tugay talep, ihtiyaç ve istekleri ilgili bürokratlarına aktardı.

"Güzel bir performans ortaya koyacağız"

Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde konuşan Başkan Cemil Tugay, "Sizin isteklerinizi, taleplerinizi dinlemek için buradayız. Bir eksiklik olursa bizi uyarmanızı rica ediyorum. Elimizden geleni yapacağız. İlçe belediyelerimizle de dayanışma içinde çalışıyoruz. Bizim için de sistem kurma süreciydi. Bundan sonra daha hızlı olacağız. 2025 yılında güzel bir performans ortaya koyacağız" dedi. Selçuk'a verilen hizmetler için teşekkürlerini aktaran Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, "Otogarımız çok güzel oldu. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

14 mahalle muhtarıyla buluşma

Başkan Tugay, Esnaf Odası ziyareti sonrasında Selçuk Belediyesi'ne geçti. Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden Başkan Tugay, Selçuk Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ev sahibi Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, muhtarlar buluşmasının açılışını yaparak, "Bugün bir açılış gerçekleştirdik. 2018 yılında temeli atılan terminalimizi açtık. Cemil Başkanımız'ın Mayıs ayında buraya gelip işleri hızlandırmasıyla umutlarımız çoğalmıştı. Bugün de o kurdeleyi hep birlikte kesmek nasip oldu. Bu dönem arkamızda gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hissediyor olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Tam bir uyum içinde çalışacağız"

Başkan Tugay ise, "Sizlerle buluşmamız bizim için önemli. Mahalle ve köylerinde her türlü sorunu yakından bilen insanlar olarak sizleri dinlemek istiyoruz. Sizin bize iletecekleriniz üzerine çalışmalarımızı yürütmek için buradayız. Bu dönem birlikte tam bir uyum içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Samimi olarak söylüyorum; İzmir'in tüm ilçelerine ilgimiz, alakamız tam olacak. Bundan sonraki günlerde de değişik vesilelerle buluşmamız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Planlar hazır"

Selçuk'ta planlanan proje, yatırım ve çalışmalarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Tugay, "5 yıllık dönem için hedefler koyduk. 2025 yılı içinde yapacaklarımızla ilgili planlar yaptık. 2025 hangi işleri yapmayı hedeflediysek yapıp bitirdiğimiz bir yıl olacak. Selçuk'ta güzel bir kültür merkezi yapalım diyoruz. Pek çok tesis var aklımızdan geçen. Nereye ne yapılacak, tekrar bir değerlendirme yapalım. Selçuk'un yeşil, güzel bir dokusu var. Onu çok bozmamak lazım. Ama belirgin bir otopark ihtiyacı var. Bunu karşılayacak güzel bir proje yapmak gerek. Yaşlılarımız için, burada üniversite okuyan gençlerimiz için ihtiyaçlar var. Filiz Başkanımızın önem verdiği projeler var. Bütün bunları çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Cemil Tugay, Selçuk'ta Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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