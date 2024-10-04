Başkan Durbay\'a Destek Yağdı

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(ANKARA) - Hakkındaki iddialara yayınladığı videoyla sert yanıt veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a toplumun değişik kesimlerinden destek mesajlar gelmeye devam ediyor.

CHP'li yöneticiler ve belediye başkanlarının ardından bazı gazeteciler ve toplumun değişik kesimlerinden Gülşah Durbay'a sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları paylaştı.

İşte o destek mesajlar:

Gazeteci Çiğdem Toker: Dün kemoterapi aldığını söyleyen bir kadın belediye başkanına, dinlenmesi gereken bir günde şu açıklamayı yaptırtan kirli siyaset. Geçmiş olsun Gülşah Durbay.

Gazeteci İsmail Saymaz: Özgür Özel'e operasyon çekmek için canıyla uğraşan genç bir belediye başkanına en aşağılık iftirayı attılar. Kanser nedeniyle yapılan bağırsak ameliyatını kürtaj diye yazdılar. Alçak iftiranın çıktığı gün Gülşah hanım kolon kanseri olduğunu öğrenmiş. Şerefsiz, haysiyetsizler.

Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz: Türkiye'de kadın olmak çok zor, kadın siyasetçi olmak çok zor. Siyasi hesaplaşmaların da ilk adresi kadınları hedef almak oluyor. Aksine kadınlar hep dirayetli hep mücadeleci. Geçmiş olsun.

BUPAR Araştırma Genel Direktörü Onur Alp Yılmaz: Canım Gülşah. Elbette hesap vermesi gerekenler verecekler. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki yıllardır dostumsun. Önce sen iyileşeceksin, sonra en iyi bildiğimiz işi yapıp bu memleketi iyileştirmek için yine omuz omuza mücadele edeceğiz. Hep yanındayım sevgili dostum, başkanım, kardeşim.

Gazeteci Gürkan Hacır: Bir insanın hayatını temelinden sarsacak iddiaları üstelik özel hayatı ilgilendiren konular olduğu halde mahalle dedikodusu gibi haber yapıp yaymak gazetecilik değildir. İnsanlık hiç değildir. Geçmiş olsun Gülşah hanım. Acil şifalar diliyorum.

Gazeteci Uğur Dündar: Namus ve şeref yoksunları! İftiralarınızda boğulun!

Aksoy Araştırma Şirketi sahibi Ertan Aksoy: Sevgili Gülşah, hastalığını atlatacağından en ufak bir şüphem yok. Sana iftira atanların hastalıklı kafa yapısıyla hep beraber mücadele ise hem sana hem de bu ülkenin tüm kadınlarına borcumuz. Çok geçmiş olsun kardeşim.

Özge Mumcu: Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Çamur at izi kalsın diyenlerle de mücadelenizde yanınızdayız.

Prof. Dr. Emre Kongar: Elbette özel hayata ilişkin iftiralar en çirkin iftiralardır… Bu iftiralar siyasal amaçlı olduğu zaman iyice mide bulandırıcı olurlar. Sayın Durbay'ın arkasında ve müfterilerin karşısındayız… Ayrıca Başkan'a geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.