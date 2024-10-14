Başkan Eşki, Temizlik Personeli ile Buluştu

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Şantiyesi'ni ziyaret ederek, gün doğumundan önce mesaiye başlayan personelle bir araya geldi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Gün doğmadan başlayan mesaiden önce düzenlenen kahvaltıda çalışanlarla buluşan Eşki, temizlik personelinin Bornova halkı için taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine vurgu yaptı. Özverili çalışmaları için teşekkürlerini sunan Eşki, Bornova'nın temizliği için vatandaşlara da önemli bir mesaj verdi.

Eşki, temizlik işçilerinin vatandaşların en büyük beklentilerinden birine yanıt verdiğini belirterek, "Bornova halkı için temizlik, en temel beklentilerden biri. Bu anlamda sizler büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katarak, her gün bu şehri daha yaşanabilir kılmak için çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"En güzel temizlik kirletmemektir"

Ömer Eşki, temizlik personeline teşekkür ederken, aynı zamanda Bornova halkına da çağrıda bulundu. Eşki, "En güzel temizlik, kirletmemektir. Hepimiz yaşadığımız çevreye karşı sorumluyuz. Eğer hep birlikte daha temiz bir Bornova için çaba harcarsak, kentimizi daha güzel bir hale getirebiliriz" diyerek, vatandaşlardan duyarlılık talep etti.

Eşki, çevre temizliğinin sadece belediyenin değil, tüm Bornovalıların sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, "Temizlik bir ekip işidir ve bu ekibin en önemli üyeleri vatandaşlarımızdır. Gelin el ele verelim ve hep birlikte daha temiz bir Bornova için çalışalım" dedi.