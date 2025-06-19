Başkan Kıvrak: Doğayı Koruma Sorumluluğumuz Var - Son Dakika
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Başkan Kıvrak: Doğayı Koruma Sorumluluğumuz Var

Başkan Kıvrak: Doğayı Koruma Sorumluluğumuz Var
19.06.2025 09:17
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek orman yangınları ve doğa koruma konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kıvrak, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Kıvrak, "Doğa hepimizin ortak evi. Onu korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Başkan Kıvrak ve Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yaz aylarında meydana gelebilecek orman yangınları başta olmak üzere, olası yangınlara karşı alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kıvrak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına dikkati çekerek, "Gece gündüz demeden görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren tüm itfaiye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kıvrak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu. Özellikle doğaya karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Kıvrak, "Unutmayalım, doğa hepimizin ortak evi. Onu korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Yangınların önlenmesi konusunda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğini Kıvrak, vatandaşları çevreyi koruma ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınma konusunda da uyardı.

Kaynak: ANKA

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