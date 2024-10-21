Başkan Köse, Almanya'daki Giresunlularla Bir Araya Geldi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Almanya Mülheim Giresunlular Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Köse ziyarette, Giresun'un gelişimi için yürütülen çalışmaların yanı sıra yurt dışında yaşayan Giresunluların katkılarının da önemine vurgu yaptı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Almanya'da yaşayan Giresunlular ile bir araya geldi. "Hep birlikte Giresun'un potansiyelini artırmak için çalışmalıyız" diyen Başkan Köse, hemşehrilerinin Giresun'a olan bağlılığının kendilerine güç verdiğini söyledi.

Başkan Köse, yurt dışında yaşayan Giresunlularla sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların öneri ve desteklerinin, Giresun'un kalkınmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Gurbetçi Giresunlular ise kalplerinin her zaman Türkiye ve Giresun ile birlikte olduğunu belirterek, "Başkanımız Fuat Köse'nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Kendisini çok seviyoruz ve kendisinin de bir Giresun sevdalısı olduğunu biliyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.