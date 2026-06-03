Başkan Kul, Endonezya'da İklim Zirvesine Katıldı - Son Dakika
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Başkan Kul, Endonezya'da İklim Zirvesine Katıldı

Başkan Kul, Endonezya\'da İklim Zirvesine Katıldı
03.06.2026 09:49
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma toplantısında konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Endonezya'da düzenlenen iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Asya-Pasifik (UCLG ASPAC) Bölgesel Toplantısı kapsamında düzenlenen "İklim Finansmanı ve Yerel Kurumlar" oturumunda konuşan Kul, iklim krizinin geleceğe ait bir senaryo değil, günümüzün gerçeği olduğunu belirtti.

Kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarının etkilerine dikkati çeken Kul, sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli kalkınma için yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Yeşil dönüşüm ve iklim direncinin artırılmasında uluslararası ortaklıkların önemine değinen Kul, güneş enerjisi, enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım ve çevre yatırımlarının bölgesel iş birlikleriyle güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kul'un zirve kapsamında uluslararası kuruluş temsilcileri, yerel yönetim yöneticileri ve küresel fon sağlayıcılarıyla görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Endonezya, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kul, Endonezya'da İklim Zirvesine Katıldı - Son Dakika

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