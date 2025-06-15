Başkan Seçer, Güneykent Pazar Yerini Ziyaret Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Güneykent Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Her fırsatta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Seçer, bu kez de Toroslar'da Güneykent Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Pazar esnafına "Kolay gelsin", vatandaşlara da "İyi alışverişler" dileğinde bulunan Seçer, gelen talepleri de dinledi.

Seçer'e pazar ziyaretinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdülhalim Batur, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Uz, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda muhtar eşlik etti.

Seçer, ziyaretinde hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de gelen talepleri bürokratlarına not aldırdı. Sesi güzel bir pazarcı da Seçer'e şarkı söyledi. Bir anne ise Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek kızı için Seçer'den şans dilemesini istedi. Seçer de uğur getirmesi için sınava girecek öğrenciye sarılarak, başarılar diledi.

Pazar ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Muhtarlara ziyaret

Seçer, pazar yeri ziyaretinin ardından Güneykent Mahalle Muhtarlığı ile Toroslar İlçesi Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada, mahalle muhtarı ve Toroslar İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ayhan ve Toroslar'da hizmet veren çok sayıda muhtarla bir araya gelen Seçer'e, mahalle muhtarları mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.