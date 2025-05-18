Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi'ni Ziyaret Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, yurttaşları dinledi.

Akdeniz'de Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret eden Seçer, daha sonra Silifke Caddesi esnafı ile de bir araya geldi. Seçer, Hadra Hamamı içerisinde yer alan Kiremithane Mahalle Muhtarlığı'na giderek, mahalle halkı ile bir araya geldi. Seçer, Tarihi Hadra Hamamı'nı gezerek, muhtardan yapıya ilişkin bilgi aldı.

Pazar ziyaretinde Başkan Seçer'e CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdülhalim Batur, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Kiremithane Mahalle Muhtarı Doğan Bilyeli, Meclis üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

"Seçimler için değil, halk için hizmet" vurgusu

Başkan Seçer, pazar yeri girişinde çiçeklerle karşılandı. Pazar esnafına, "Hayırlı işler" dileyen Seçer, yurttaşların taleplerini tek tek dinledi ve bürokratlara not aldırdı. Seçer'e, "Sizden çok memnunuz. Sağlıklı günler, iyi işler" şeklinde güzel dileklerde bulunan yurttaşlar, yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığına ilişkin de sıkıntılarını dile getirdi. Yurttaşlar, "Nasıl geçineceğiz? Pazarı geziyoruz hiçbir şey alamıyoruz" diye konuştu. Seçer'e, "İyi ki varsınız" diyerek, sağlıklı ve güzel ömürler de dileyen yurttaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade edip, Seçer'i alkışladı. Yurttaşlar ayrıca "Başkanım yarın seçim var gibi çalışıyorsun. Seni tebrik ederim" dedi. Seçer de seçim için değil halk için çalıştığını vurguladı.

Seçer'i karşılarında görmekten duyguları mutluluğu belirten yurttaşlar, Seçer'e sevgilerini gösterdi. Yurttaşlar, "Bütün yaptığınız hizmetlerden ve sizin gibi başkanlardan çok memnunuz. Seni çok seviyoruz. Başkanım her zaman yanındayız" diye konuştu.

Ziyarette pazar tarafından Başkan Seçer'e ikramlar da yapıldı. Ayrıca Büyükşehir personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, mutfak önlüğü ve Büyükşehir'in hizmetlerinin yazılı olduğu broşür ile çocuklara da oyuncak dağıtımıldı.

Seçer, Silifke Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı

Pazar ziyareti sonrasında Silifke Caddesi esnafından da alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Seçer, yurttaşlardan gelen talepleri not aldırmasının aynı sıra bütün talepleri ALO 185 ve Teksin üzerinden Büyükşehir'e iletebileceklerini de söyledi.

Seçer, daha sonrasında Hadra Hamamı içerisinde yer alan Kiremithane Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti. Muhtar Bilyeli ve Kiremithane mahalle halkı ile bir araya gelen Seçer'e mahalleliler, "Sizler için bir tane kötü söz söyleyen duymadık, zaten söyletmeyiz de. Sizden çok memnunuz" dedi.

Mahalle halkı ve Muhtar Bilyeli, Büyükşehir'in çalışmaları için de Seçer'e ve bürokratlara teşekkür etti. İyi bir kent idarecisinin Seçer gibi olması gerektiğinin de vurgusunu yapan mahalle halkı, "Herkes seni örnek alsın" diyerek, Büyükşehir'in hizmetleri için teşekkür etti.

Muhtarlık ziyaretinde Kiremithane Mahallesi sakinlerinden Cemil Sonerler de Seçer için bir parça seslendirdi.

Seçer son olarak ise Tarihi Hadra Hamamı'nı gezdi, muhtardan yapıya ilişkin bilgi aldı.