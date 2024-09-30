Başkan Sengel, Yeni Proje Alanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Sengel, Yeni Proje Alanlarını Ziyaret Etti

Başkan Sengel, Yeni Proje Alanlarını Ziyaret Etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, proje çalışmaları kapsamında Şirince Köy Pazarı ve 14 Mayıs Mahallesi'nde yapılmakta olan kreş alanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

30.09.2024 15:58  Güncelleme: 16:41
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni haftaya çalışmaların devam ettiği proje alanlarını ziyaret ederek başladı. Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile proje çalışmaları inceleyen Ceritoğlu, ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in ilk ziyaret noktası, yapısal projeler kapsamında bulunan ve hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığı Şirince Köy Pazarı Proje alanı oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ile alan ziyareti yapan Başkan Sengel, "Şirince'de mevcut 208 diye adlandırdığımız otoparkımızın olduğu alandayız. Çok yakında Şirince'nin yepyeni, şirin bir köy pazarı olacak" dedi.

14 Mayıs Mahallesi'nde sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların çocuklarını ücretsiz olarak gönderebilecekleri kreş ve çocuk bakım evini ve mevcut alanın tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Sengel, "Harıl harıl bir inşaat çalışması içindeyiz. Çünkü çok yakında 14 Mayıs Mahallesi'nde yepyeni bir Şen Çocuk Evi açacağız. Yarın itibariyle de Halk Mark-ET'imizi açıyoruz. Bu şekilde hem uygun fiyatlı et ve gıdaya ulaşabileceğiz hem de çok daha keyifli yarınlarda birlikte olacağız. Bereketimiz bol olsun. Şimdi tezgahlarımız boş ama yarın hepsi dolu olarak sizlerin ziyaretini bekliyor olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Sengel, Yeni Proje Alanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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