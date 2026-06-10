İzmir'de Türk-İtalyan Dostluk Buluşması

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, kültürel ve ekonomik iş birlikleri ele alınırken Başkan Tugay, "Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizi daha da güçlendirelim" mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Swissotel Büyük Efes İzmir'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon öncesinde İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Başkan Tugay, Türk-İtalyan dostluğu ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Programa ayrıca İtalya Konsolosu Dr. Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜKELÇİ MANZO: KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

Buluşmada ilk sözü İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo aldı. Türkiye genelinde ziyaretlerde bulunduğunu belirten Manzo, İzmir'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. İzmir ile bir İtalyan kenti arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasını öneren Manzo, Akdeniz'in iki ülke ve kültür arasındaki en önemli ortak payda olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile İtalya arasındaki güçlü ticari ilişkilere de değinen Manzo, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat hacminin her geçen yıl arttığını, İzmir'in ise bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Türk öğrencilerin Avrupa'da en çok tercih ettiği ülkelerden birinin İtalya olduğunu belirten Manzo, İzmir'de İtalyanca eğitim olanaklarının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Gelecekteki ilişkilerin güçlenmesinde gençlerin ve öğrencilerin kilit rol oynayacağını söyleyen Manzo, eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

BAŞKAN TUGAY'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Tugay ise Türkiye ile İtalya arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekerek, Büyükelçi Giuseppe Manzo'nun ziyareti ve İzmir'e gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzmir'in uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiğini vurgulayan Tugay, kardeş kent ilişkilerinin yalnızca protokol düzeyinde kalmaması, ortak değerler ve somut iş birlikleri temelinde geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik ilişkilerin ülkeler arasındaki en sağlam bağlardan biri olduğunu belirten Tugay, kültürel etkileşimin de en az ekonomik iş birlikleri kadar önemli olduğunu ifade etti. İnsanların birbirini tanımasının ve ortak projelerde buluşmasının ilişkileri güçlendirdiğini kaydeden Tugay, bilim insanları, üniversiteler, sanatçılar ve sporcular arasındaki etkileşimin artırılmasının önemine dikkat çekti. İtalya ile yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini belirten Tugay, "İtalya'ya birçok kez gittim, bir klinikte iki hafta çalışma fırsatı da buldum. İtalya, en sevdiğim ülkelerden biri. Yerel yönetimler düzeyinde de iş birliğimizi geliştirmekten mutluluk duyarız. Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizi güçlendirelim, heyetlerimizle birlikte bu dostluğu ve iş birliğini sürdürelim" dedi.

İTALYA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Görüşmenin ardından davetliler resepsiyon alanına geçti. Program, İtalya'nın İzmir Konsolosu Dr. Daniele Bianchi'nin açılış ve hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Daha sonra İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya Ulusal Günü dolayısıyla katılımcılara hitap etti. Gece A Capella konseriyle devam etti.