İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kozak Yaylası'nda Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama Kozak Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgeye ziyaretlerini artıracağını belirten Tugay, haziran ayından itibaren yol ve asfalt yatırımlarının hız kazanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile Bergama'yı ziyaret etti. Başkan Tugay ve Öznur Tugay, Kozak Yaylası'nın Karaveliler Mahallesi'nde düzenlenen 32. Kozak Karaveliler Geleneksel Ağaçlandırma Şenliği ve hayır yemeğine katıldı. Etkinlikte Başkan Tugay'a Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve eşi Evrim Çelik, Karaveliler Mahalle Muhtarı Ferudun Gürkaya, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Şenlik alanında piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Tugay, bölge sakinleriyle sohbet etti.

TUGAY'A TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Başkan Tugay, Bergamalı kadın ve erkeklerden oluşan zeybek ekibinin gösterisini de izledi. Gösterinin ardından Tugay'a Türk bayrağı hediye edildi. Daha sonra şenlik alanını gezen Tugay, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyareti sırasında 10 yaşına giren Zekeriya Alp Bozkaya'ya sürpriz yapan Başkan Tugay, minik çocukla birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Şenlik alanında uçurtma uçuranlara eşlik eden Tugay, çocuklarla yakından ilgilendi.

BÖLGENİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Hayır yemeği dağıtan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, bölgeye ziyaretlerini sıklaştıracağını belirtti. Kozak'ı daha yakından tanımak istediğini ifade eden Tugay, "Tanju Başkanımıza söz verdim, geleceğim. Birkaç gün kalacağım ve bütün Kozak'ı gezeceğim" dedi. Bölgeye yönelik yatırımlara da değinen Tugay, hava koşullarının elvermesi halinde haziran ayından itibaren yol ve asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.