Başkan Tugay, Down Sendromlu İzcileri Ağırladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde izcilik çalışmalarına katılan down sendromlu izciler ve aileleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. İzcilik hakkında sohbet eden Başkan Tugay, down sendromlu izcilerin spor ve gezi gibi faaliyetlere katılımı için destek vereceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki down sendromlu izciler ve ailelerini ağırladı. İzci kıyafetleri ve fularları ile ziyarete katılan izciler, Başkan Tugay ile izci selamı da verdi. İzcilerin taleplerini soran Başkan Tugay, down sendromlu izcilerin spor ve gezi faaliyetlerine katılımı için gereken desteği vereceklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği izcilik kampını çok sevdiklerini belirten down sendromlu izciler ise Başkan Tugay'a kendi elleriyle yazdıkları "İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı Manifestosu"nu hediye etti. İzciliğin felsefesini ve özellikle down sendromlu bireyler için faydasını anlatan izci lideri Esin Akgür de izci fuları ve armalarını Başkan Tugay'a takdim etti.

İzcilerle tek tek sohbet eden Başkan Tugay, ziyaret sonunda onlara boyama ve satranç seti hediye etti. Down sendromlu izciler, Başkan Tugay'la hatıra fotoğrafı çektirdi.