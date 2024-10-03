Başkan Tugay, Gaziemir Muhtarları ile Yatırım ve Hizmetlerin Geleceğini Konuştu - Son Dakika
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Başkan Tugay, Gaziemir Muhtarları ile Yatırım ve Hizmetlerin Geleceğini Konuştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir'in 16 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek bölge için önemli yatırımların yapılacağını ve iletişimin önemini vurguladı.

03.10.2024 10:00  Güncelleme: 10:07
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir'in 16 mahalle muhtarıyla yaptığı toplantıda talepleri dinledi. Başkan Tugay, 2025'te çok süratli şekilde yatırımların hayata geçirileceğini belirterek, "Gaziemir'i İzmir'in en güzel ilçelerinden birisi olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de kentin yıldız ilçelerinden biri olacak" dedi.

Başkan Tugay, Gaziemirli mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 16 mahalle muhtarını tek tek dinleyen ve talepleri not alan Başkan Tugay, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın da yer aldığı programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin ve ilçe belediyesi bürokratları katıldı.

İlçedeki sorunları çözeceklerini belirten Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Zamana ihtiyacımız vardı"

"Sizleri dinlemeye geldik. Soracağınız sorular olursa cevaplamak isteriz. Genel anlamda önümüzdeki dönemde yapacaklarımızla ilgili süreci takip ediyoruz. Bir süre belediyelerin iç düzenini kurması için zamana ihtiyacımız vardı. 2025'te çok süratli şekilde bir çok yatırımımız olacak. Gaziemir'i İzmir'in en güzel ilçelerinden birisi olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de kentin yıldız ilçelerinden biri olacak."

Muhtarlarla telefon numarasını da paylaşan Başkan Tugay, sağlıklı iletişimin önemine değinerek, "Ben sizlere hizmet etmek için bu göreve geldim. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. İzmir'i çok seven, İzmir'de yaşayan herkese büyük saygısı, sevgisi olan biri olarak bu görevi yerine getiriyorum. Sizler adına bu görevi yapıyorum. Aramızdaki iletişim önemli. Problem olduğunda, çözülmediğini gördüğünüzde haber verin" diye konuştu.

Başkan Tugay, sorunların çözümü için her şeyin yakından takip edildiği yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Aramızda duvar olmamalı"

"Karşıyaka Belediye Başkanı iken muhtarlarımızla çok yakın oldum. İyi bir çalışma sistemi içinde olduk. Bunun ne kadar çok problemi hallettiğini bizzat gördüm. Muhtarlarımızın duyarlı olan yapısı bizim için aslında bir güvence. İşimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Dolayısıyla, aramızda duvar olmamalı, perde olmamalı. Çok samimi şekilde birbiriyle iletişim içinde olan insanlar olmalıyız. Bunları samimiyetle söylüyorum. Tek derdimiz var; iyi hizmet etmek. Hep beraber güzel bir şehir için çalışmak ve mutlu olmak. Nerede ne sorun görüyorsanız lütfen bildirin. Sizden gelecek her şey mutlaka dikkate alınacak."

"Hem Gaziemir'i hem kendimi ayrıcalıklı hissediyorum"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise "Sağ olsun Başkanım sayesinde ben hem Gaziemir'i hem kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sizlerle paylaştığım hangi projemi götürdüysem hiçbirine hayır demedi. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Gaziemir Belediyesi programında olan yatırımlara birlikte imza atacağımıza yüzde yüz eminim. Bu 5 yılın sonunda Gaziemir'de kentleşme, trafik, yol anlamında her şeyin dört dörtlük olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, Gaziemir Muhtarları ile Yatırım ve Hizmetlerin Geleceğini Konuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay, Gaziemir Muhtarları ile Yatırım ve Hizmetlerin Geleceğini Konuştu - Son Dakika

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