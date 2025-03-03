Başkan Tutdere'den İftar Topu Atan Emekçiye Sürpriz Ziyaret

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar topunu atan belediye emekçisi Ayhan Yılmaz'a sürpriz bir ziyarette bulundu. İftarını açan Ayhan Yılmaz'a eşlik eden Başkan Tutdere, "Onun emeği sayesinde şehrimizde iftar vakti coşkuyla karşılanıyor" dedi.

İftar vaktinden kısa bir süre önce Adıyaman Kalesi'ne giden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar topu atma hazırlığı yapan 23 yıllık belediye emekçisi Ayhan Yılmaz'ı görev başında ziyaret etti. Başkan Tutdere, tarihi kalenin burçlarındaki iftar saatinin gelişini müjdeleyen top atışı geleneğine Ayhan Yılmaz ile birlikte tanıklık ettikten sonra, iftarını açan Yılmaz'a eşlik etti. Başkan Tutdere, iftar boyunca Ayhan Yılmaz ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Buluşması sırasında tarihi Hısnımansur Kalesi'nde dualar edildi, Ramazan'ın manevi atmosferi paylaşıldı.

"Her bir çalışanımız bizim için çok kıymetlidir"

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Tutdere, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ramazan, birlik olmanın, sofraları paylaşmanın ve dayanışmayı büyütmenin ayıdır. Bu mübarek ayda halkımız için görev yapan her bir çalışanımız bizim için çok kıymetlidir. Ayhan kardeşimiz her akşam iftar vaktinde bu topu atarak geleneğimizi sürdürüyor. Onun emeği sayesinde şehrimizde iftar vakti coşkuyla karşılanıyor. Bu akşam da onun yanında olmak, emeğine ortak olmak istedik."

Başkan Tutdere'nin sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise Bütün Adıyaman ve çalışma arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.