Başkan Uçar'ın Ramazan Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Uçar'ın Ramazan Geleneği

Başkan Uçar\'ın Ramazan Geleneği
22.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Belediye Başkanı Uçar, ramazan ayı boyunca üniversite öğrencileriyle sahur yapıyor.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında misafir olduğu öğrencilerin evinde sahur sofrası hazırlıyor.

Uçar, eğitimleri için kent dışından gelen öğrencilerin evlerine her yıl ramazan ayında iftar ve sahurda geleneksel olarak misafir oluyor.

Bu kapsamda kentteki bir mahallede üniversite öğrencilerinin kaldığı eve giden Uçar, öğrencilerle sahur sofrası hazırladı.

Uçar, menemen de pişirdiği öğrencilerle sahur yapıp bir süre sohbet etti.

Ramazanın ilk günlerinde iftarı da öğrencilerin evinde açan Uçar, ziyaretleriyle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor.

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayında iftarı üniversiteli öğrencilerin evlerinde gençlerle yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sahurda üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin evine misafir olduk. Koyu bir sohbet ve muhabbet eşliğinde hazırladığımız menemen ile soframızı şenlendirdik. Gönül kapılarını bizlere açan Mersin, Erzincan, Nevşehir, Bursa ve Ankaralı kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve hayırlarla dolu ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Uçar'ın Ramazan Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:53:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Uçar'ın Ramazan Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.