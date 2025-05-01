Başkan Uysal'dan Antalya için Yeni Kalkınma Planı Çağrısı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Markaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada " Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden ayağa kaldırmadan, 5 yıllık kalkınma planı oluşturmadan ilerlemek mümkün değil. Yeni dönem, yeni reset lazım. Demokratik koşullar içinde, meşru zeminde bunu başarabilmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Antalya Markaları Kongresi'nin "Sürdürülebilir Marka Şehir Yolcuları" başlıklı oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında turizm için güvenli şehir planlamasının ve devletin sunması gereken kalkınma planlarının önemini vurgulayan Uysal, bunlarla sağlanacak toplam kalitenin markalaşmayı sağladığını söyledi.

"Yeni dönem, yeni reset gerekiyor"

Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden ayağa kaldırılmasının ve 5 yıllık kalkınma planlarının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, "Bunları oluşturmadan ilerlemek mümkün değil" dedi.

Antalya'yı, Türkiye'nin 'misafir odası' olarak tanımlayan Uysal, "Biz evin misafir odasında turist ağırlıyoruz. Otelimiz, havaalanımız, uçağımız. Misafir odamız bundan ibaret. Küçük bir misafir odasını, güzel tutmak, hizmet kalitesini yüksek tutmak kolay. Bütün ülkeyi misafir odasına çevirmekten başka çaremiz yok. Peki bütün bir ülkeyi misafir odasına çevirmek ne gerektiriyor? Bütün kentleri standardize etmeniz lazım. Güvenlik, genel demokrasi ortalaması, fiyat asayişi, ticaret asayişi, hijyen asayişi, ulaşım asayişi yani toplam kalite kavramı devreye giriyor. Sadece turizmde değil, sanayide, tarımda da. Hukuk güvenliği olmayan yere kim gelir? Bağımsız hukuk, demokratik standartlar, enerji güvenliği, iklim güvenliği sürdürülebilirlik kavramı çok devreye giriyor. Yeni dönem, yeni reset gerekiyor. Demokratik koşullar içinde, meşru zeminde bunu başarabilmemiz gerekiyor" diye konuştu.