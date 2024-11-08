Başkan Uysal'ın Oğlu Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
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Başkan Uysal'ın Oğlu Tabancayla Vuruldu

Başkan Uysal\'ın Oğlu Tabancayla Vuruldu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evinde tabancayla vurulmuş bulundu.

08.11.2024 22:49
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ANTALYA'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi. Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

'72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen oğlu E.U.'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Başkan Uysal'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Başkan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuş ve yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye götürülmüştü.

Haber: Semir ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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