Başkan Uysal: Vatanı Koruma Zamanı Geldi - Son Dakika
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Başkan Uysal: Vatanı Koruma Zamanı Geldi

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Vatan elden gitmiş demektir' ifadesini kullandı. Uysal, yeniden bir başlangıç yaparak demokrasi ve hukuk içinde vatanlarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

22.10.2024 10:10  Güncelleme: 11:33
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, "Karnını doyuramıyorsan, bu vatanda geleceğe umut bağlayamıyorsan, 'Çocuğumu bu ortamda büyüteceğim' diyemez hale gelmişsen, vatan elden gitmiş demektir. Buna müsaade etmeye hakkımız yok. Yeniden bir başlangıç yapacağız" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Muhtarlar Günü'nde, muhtarlar ve eşleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, 100 yıl öncesinden daha ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ülkenin askeri işgal altında olmasa da farklı işgaller altında olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Yüz yıl önce yaptığımız şeyi, şimdi yine siyaset üstü bir anlayışla, el ele kol kola yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu güzelim vatanı, bu dağınıklıkla, bu zayıflıkla, bu tasada ve kıvançta ayrışmış yapıyla, bu kötü ekonomiyle, bu yolgeçen hanına dönmüş sınırlarla korumamız imkansız" dedi.

Türkiye'nin artık bir karar noktasında olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Ya koruyacağız ya korumayacağız. ya hep beraber yüz yıl önce yaptığımız şeyi şimdi tekrar yapacağız ya da yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin göç politikasını Türkiye'den mi belirliyorlar? Türkiye'nin tarım politikasını Türkiye'den mi belirliyorlar zannediyorsunuz? Üç beş ele geçirilmiş politikacı, milletin değerlerini kullanarak, milletin durumunu kullanarak yapmadığını bırakmıyor vatana. Olan vatana oluyor, olan insanımıza oluyor. ya el koyacağız düzgünce, yüz yıl önce nasıl başardıysak yine başaracağız ya da bu vatan elden gider. Vatanın elden gitmesi demek askerlerle işgal edilmesi demek değildir. Karnını doyuramıyorsan, bu vatanda geleceğe umut bağlayamıyorsan, 'Çocuğumu bu ortamda büyüteceğim' diyemez hale gelmişsen, vatan elden gitmiş demektir. Buna müsaade etmeye hakkımız yok. Yeniden bir başlangıç yapacağız. Yeniden demokrasi ve hukuk içinde vatanımıza sahip çıkacağız."

Uysal, konuşmasının ardından muhtarlara günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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