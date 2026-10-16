Başkan vekili Gültekin'in ölümü sonrası Üsküdar Meclisi 20 Ekim'de toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Başkan vekili Gültekin'in ölümü sonrası Üsküdar Meclisi 20 Ekim'de toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan vekili Gültekin\'in ölümü sonrası Üsküdar Meclisi 20 Ekim\'de toplanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, yeni başkan vekili seçimi için Üsküdar Belediye Meclisi toplanacak. İstanbul Valiliği, meclisin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacağını duyurdu.

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, yeniden seçim yapılacak. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacağını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim'de toplanacağını açıkladı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 no.lu Meclis kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olmuş; bu karara yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda, 08.09.2026 tarihinde Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15.10.2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine, yeni Belediye Başkan Vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
PolitikaÜsküdarTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:41:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Başkan vekili Gültekin'in ölümü sonrası Üsküdar Meclisi 20 Ekim'de toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei