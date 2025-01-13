Başkan Vekili Şener Göreve Başladı

BAŞKAN VEKİLİ ŞENER GÖREVE BAŞLADI
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, sabah saatlerinde makamına gelerek göreve başladı. Burada konuşan Şener, "Kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirler kararlılıkla sürdürülecek. Ayrıca ilçe genelinde hizmet ve projeler kesintisiz ve ayrımsız bir şekilde devam edecek" dedi.
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