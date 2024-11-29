BAŞKENT EDAŞ, 2023'ün İlk 9 Ayında Enerji Altyapısını Güçlendirdi - Son Dakika
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BAŞKENT EDAŞ, 2023'ün İlk 9 Ayında Enerji Altyapısını Güçlendirdi

BAŞKENT EDAŞ, 2023\'ün İlk 9 Ayında Enerji Altyapısını Güçlendirdi

BAŞKENT EDAŞ, Çankırı'da yılın ilk 9 ayında 2 bin 072 trafo ve 2 bin 691 aydınlatma armatürü ile enerji altyapısını güçlendirdi, dijital dönüşüm projelerine hız verdi.

29.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 72 trafo, 2 bin 691 aydınlatma armatürü ve 10 bin 061 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın'da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 2 bin 691 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 12 pano, 27 trafo ve 21 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 750 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, yılın ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 50 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 880 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 14 yeni elektrik panosu, 2 adet dağıtım merkezi ve 10 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞKENT EDAŞ, 2023'ün İlk 9 Ayında Enerji Altyapısını Güçlendirdi - Son Dakika

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