Başkent Üniversitesi öğrencileri 2 araçlık alana 6 araçlık dikey otopark geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkent Üniversitesi öğrencileri 2 araçlık alana 6 araçlık dikey otopark geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent Üniversitesi öğrencileri 2 araçlık alana 6 araçlık dikey otopark geliştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Üniversitesi öğrencileri, insan müdahalesi olmadan çalışan tam otomatik dikey döner otopark projesi geliştirdi. 15'ten fazla sensörle yönetilen sistem, 2 araçlık alana 6 araç kapasitesi sağlayarak hastane ve üniversitelerde otopark sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Ateş Efe Köroğlu, Ahmet Doruk Acınan, Serkan Akbaysan ve Can Ersöz, tam otomatik dikey döner otopark projesi ile şehirlerin otopark sorununa akıllı ve yerli bir çözüm geliştirdi.

Üniversite öğrencileri Ateş Efe Köroğlu, Ahmet Doruk Acınan, Serkan Akbaysan ve Can Ersöz, Doç. Dr. Serap Altay Arpalı danışmanlığında dikey döner otopark projesi geliştirdi. Proje, sürücünün otoparka bırakıp, geri kalan her şeyi kendi kendine yaptığı bir sistemde çalışıyor. Araçların giriş çıkış kontrolünden park yeri tahsisine, platform hareketinden kullanıcı bilgilendirmesine kadar tüm süreç insan müdahalesi olmaksızın yönetiliyor. Sürücü otoparka ulaştığında her zaman boş ve ulaşılabilir bir park yeri buluyor. Araç park edildikten sonra sistem, döner mekanizmayla o platformu yukarı taşıyor ve zemine boş park platformu getiriyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde, yine sensör tabanlı sistem sayesinde istenilen platform zemine gelene kadar mekanizma dönüyor ve araç zemine indiriliyor. Geleneksel otopark sistemlerinde 6 aracın park edilebilmesi için yaklaşık 75 metrekarelik bir alana ihtiyaç duyulurken, geliştirilen bu sistem aynı kapasiteyi 2 araçlık taban alanı üzerinde sunuyor.

'İNSAN MÜDAHALESİNE İHTİYACIMIZ YOK'

Öğrencilerden proje sorumlusu Ateş Efe Köroğlu, "Projemiz ile, sürücülerin park etmek için harcadığı süreyi kısaltmayı hedefliyoruz. Araçların, sürücü olmadan park girişinden alınarak tam otomatik bir şekilde park edilmesi ve bu sayede sürücülerin yaşadığı sorunların ve zaman kaybının önüne geçmeyi amaçladık. Sürücü otoparka geldiğinde karşısında her zaman boş ve ulaşılabilir bir park yeri buluyor. Araç park edildikten sonra sistem dönüyor, araç park edilen platformu yukarı taşıyor ve zemine boş park platformu getiriyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde, yine sensör tabanlı sistem sayesinde istenilen platform zemine geliyor. Sistemimize sadece sürücüler düz bir şekilde park edecek ve sistem geri kalan bütün her şeyi kendi içerisinde tam otomatik bir şekilde yapacak. Çünkü sensör tabanlı bir sistem olduğu için her şey sistem tarafından kendi kendine yapılıyor. İnsan müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyacımız yok" dedi.

'SİSTEMİMİZ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ'

Köroğlu, 15 farklı sensörün entegrasyonunu tek bir sistemde birleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede insan eli değmeden sistem her şeyi sensör verilerinden alarak otomatik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Normalde yurt dışındaki sistemlerde bu tarz projelerin önünde bir görevli oluyor ve sistemi o çalıştırıyor. Ama bizde 15'ten fazla sensör olduğu için bütün her şeyi sistem kendi kendine otomatik yapıyor. Araçların zarar görmesini engellemek için öncelikle bir park asistanımız var. Sürücü otoparka girdiğinde tam ortalı bir şekilde park edilmesini sağlıyoruz. Düzgün bir şekilde park edilmezse sistem hiçbir şekilde çalışmıyor ve motor dönmüyor. İlk önceliğimiz bu. Daha sonrasında araçların güvenliğini sağlamak için yazılımsal olarak önlemlerimiz de var. Güç kesintilerinde yaşanacak riskleri de analiz ettik ve onlara göre de önlemlerimizi aldık. Sistemimiz tamamen yerli ve milli. Bütün yazılımı, kodlaması bize ait" diye konuştu.

'OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM BULACAK'

Köroğlu, Amerika, Japonya, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde de bu tarz sistemlerin olduğuna işaret ederek, "2 araçlık bir otopark alanına bu sistemi kurduğumuzda 6 araçlık kapasiteye sahip. 75 metrekarelik bir alana bu sistemi koyduğumuzda 2 araç yerine 6 araç koyabiliyoruz. 20 araç kapasiteli geleneksel bir otopark alanına bu sistemi koyarsak 250-300'den fazla araç sığdırabiliyoruz. Yoğun nüfuslu şehirlerde, hastanelerde ve üniversitelerde otopark sorununa çözüm bulacak bir sistem. Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışabilen bir sistem olmasını öngörüyoruz ve uzaktan kontrol ekleyeceğimiz bir sistem yapmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar bir sorun yaşadığında orada hızlı bir müdahale yapılabilmesi için uzaktan kontrolün yapılmasını hedefledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
TeknolojiOtomobilHastaneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Yaşı 86, tarlası 10 dönüm Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
İspanya’da Sanchez’in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak
Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba’sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:09
İsrail’i Türkiye korkusu sardı Teyakkuza geçtiler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:14:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Başkent Üniversitesi öğrencileri 2 araçlık alana 6 araçlık dikey otopark geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement