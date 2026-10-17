Başkent Üniversitesi öğrencileri duruş bozukluğuna yapay zeka destekli korse geliştirdi - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi öğrencileri duruş bozukluğuna yapay zeka destekli korse geliştirdi

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Başkent Üniversitesi öğrencileri duruş bozukluğuna yapay zeka destekli korse geliştirdi
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Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, omurga ve duruş bozukluklarının erken teşhisi ile fizik tedavi takibi için yapay zeka destekli korse geliştirdi. Sensör ve kamera verilerini birleştiren sistem, duruş verilerini uzaktan izleyip erken teşhise yardımcı oluyor.

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, omurga yaralanmaları ve duruş bozukluklarının erken teşhisi ve fizik tedavi sürecinin takibi için yapay zeka destekli giyilebilir akıllı korse geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Onur Mutiağolu ve Seçkin Semih Ateşoğlu'nun geliştirdiği sensör tabanlı akıllı korse, yapay zeka destekli kamera izleme sistemiyle bütünleştirilerek hem biyomekanik kuvvet dağılımları hem de görsel duruş verileri eş zamanlı olarak değerlendiriyor. Toplanan veriler, mikrodenetleyici aracılığıyla işlenip filtrelenirken, kamera görüntüleri ise analiz edilerek duruş bozuklukları sınıflandırılıyor. Çift kaynaklı yaklaşım, sadece sensöre ya da sadece kameraya dayanan sistemlere kıyasla daha yüksek doğruluk oranı sağlıyor. Geliştirilen sistem sayesinde kullanıcıların duruş verileri uzaktan izlenebiliyor. Literatürdeki mevcut çalışmaların aksine bu proje, hibrit analiz yaklaşımıyla daha yüksek doğruluk ve daha geniş klinik uygulanabilirlik hedefliyor.

'ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN'

Öğrencilerden Seçkin Semih Ateşoğlu, duruş bozukluklarının ve omurga hastalıklarının çoğunlukla ileri aşamalarda teşhis edildiğini belirterek, "Bu durum uzun ve maliyetli tedavi süreçlerine yol açmaktadır. Geliştirdiğimiz sistem ile erken teşhis mümkün hale gelmekte, tedavi süresinin kısaltılması, hasta konforunun artırılması ve klinik iş akışlarının verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Hastanede veya fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde, doktorların ve teknisyenlerin kolayca kullanabileceği, aynı zamanda hastaları takip edebileceği bir sistem" dedi.

'DOKTOR UZAKTAN TAKİP EDEBİLİYOR'

Sistemin çalışmasına ilişkin Ateşoğlu, "Korse, üzerindeki sağ ve soldaki basınç ve arkasında bulunan aksiyometre sensörleriyle biyomekanik ölçümler alıyor. Bu ölçümleri bir bilgisayara gönderiyor. Bilgisayarda biz bunların direkt görsel analizini yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir kamera sistemimiz var. Bu kamera sistemi de kifoz ve skolyoz ölçümü için destekte bulunuyor. Burada aldığımız verileri de doktorların uzaktan takip edebilmesi için ve hasta kaydının gerçekleştirilmesi için bir veritabanı uygulamasına yönlendiriyoruz. Öncelikli amacımız daha çok hastanelerin fizyoterapi kısmında kullanılması. Ama daha ileri seviyelerde telefona aktarılmasıyla evde de çocuklar için ya da ergenler için bir destek sistemi haline gelebilir" diye konuştu.

'TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRESİNİ KISALTIYOR'

Ateşoğlu, gelecek hedeflerinin sistemin piyasaya sürülebilecek bir hale getirilip hastanelerde kullanılması olduğunu söyleyerek, "Bu projemizin asıl önemli olduğu ve tasarruf sağladığı kısımlar, şu an geleneksel kullandığımız yöntemlerin aksine, hastayı sık sık x-ray'e sokarak aldığı radyasyon miktarını arttırmak yerine, maksimum bir kere belki iki kere kullanarak hastanın radyasyon almasını azaltmayı planlıyoruz. Normalde bu tür hastalara yarım saatte ölçüm yapılıyor. Bizim sistemimiz daha hassas bir veri vererek ve daha hızlı sürede, bu süreyi kısmamıza yardımcı oluyor. Bu da teşhis ve tedavi süresini kısaltıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yapay ZekaTeknolojiSağlıkGüncelSon Dakika

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