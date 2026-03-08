Başkentin kadın özel harekat polisleri

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Şubesi'nde kadın polisler, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra kritik görevlerde yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DHA'ya konuşan Başkomiser Öznur, "Özel harekatçı olmak cesareti, disiplini ve vatan sevgisini yüreğinde hissetmektir. Kadınlar artık hayatın her alanında olduğu gibi güvenlik güçleri içerisinde de güçlü bir şekilde yer alıyor" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı PÖH Şubesi'nde 53 kadın polis görev yapıyor. Gönüllülük esasıyla özel harekatı seçen kadın polisler, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Ankara'da çeşitli hassas görevlerde yer alıyor. Kadın polisler, başkentte kritik noktalarda koruma görevlerinde de bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DHA'ya konuşan Başkomiser Öznur, 11 yıldır özel harekatçı olduğunu belirterek, "Emniyet Teşkilatı'nı gerçekten çocukluğumdan beri çok seviyordum. Daha önceki hayatımda sporcuydum. Atletizm branşıyla uğraşıyordum. Antrenörümü kaybettim. Birçok şanssızlıklar yaşadım. Daha önce en büyük hayalim olimpiyatta Türk bayrağını dalgalandırmaktı. Daha sonra o şanssızlıklardan sonra bir anda hayatım değişti; Emniyet Teşkilatı'na girdim. Emniyet Teşkilatı'na girdikten sonra da özel harekat biriminin o manevi ortamı, o birlik beraberliğini gördükten sonra bu iş benim işim dedim. Bizler özel harekat personeli olarak gönüllük hesabına göre çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADIN VARSA GÜÇ VARDIR'

Başkomiser Öznur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın, bir polis ve özel harekat ailesinin bir mensubu olarak gururlu olduğunu söyleyerek, "Kadın olmak merhameti, sabrı ve gücü bir arada taşımaktır. Özel harekatçı olmak ise cesareti, disiplini ve vatan sevgisini hissetmektir. Polis Özel Harekat kadın personelleri olarak bizler sadece üzerimizde üniforma taşımıyoruz. Aynı zamanda sorumluluk, fedakarlık ve kararlılık taşıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında, gece gündüz demeden, zorlu şartlarda görev yaparken hem kadın kimliğimizi hem de mesleki duruşumuzu onurla temsil ediyoruz. Kadınlar artık hayatın her alanında olduğu gibi güvenlik güçleri içerisinde de yer almaktadır. Bizler gerektiğinde en ön safta, gerektiğinde bir annenin şefkatiyle toplumun yanında oluyoruz. Bu meslek fiziksel güç, mental dayanıklılık ve kararlılık ister. İnandığınız değerler uğruna dimdik durabilmeyi ister. Kadın Polis Özel Hareket olarak bizler bu güce fazlasıyla sahibiz. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere ülkemiz için emek veren tüm kadınlara saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın varsa umut vardır, kadın varsa güç vardır ve bizler hem kadın hem polis olarak görevimizin başındayız" diye konuştu.

'KADINLAR, ÖZEL HAREKATTA EN İYİ ŞEKİLDE VARLIKLARINI GÖSTERMEKTE'

15 yıldır özel harekatçı olan Polis Memuru Seher ise 2005 yılında polis memuru olarak göreve başladığında özel harekat birimiyle katıldığı bazı ortak görevlerde özel harekata sempatisinin oluştuğunu ve sonrasında başvuru yaptığını belirterek, "Zorlu bir eğitim sürecinden sonra göreve başladım. O günden beri başta doğu ve güneydoğu olmak üzere yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulundum. Kadınlar her alanda var oldukları gibi polis özel harekat içerisinde de kararlılıkları, cesaretleri, disiplinleriyle en iyi şekilde varlıklarını göstermektedirler. Her zaman hazırız ve görevimizin başındayız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Eşimin desteği sayesinde birçok alanda rahattım. Çok zorlanmadım. Ama tabi ki çocuklarım olduktan sonra işte özel günler de anne ve babayla olamama, geç kutlanan doğum günleri, ertelenen özel günler gibi bazı zorluklar oldu. Ama bunların dışında en zoru arkadaşlarımızı kaybetmek, görev dönüşü eksik sayıyla dönmek; bu haberi onların sevdiklerine, çocuklarına vermek" dedi.