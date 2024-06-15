Başkentliler Kurban Bayramı için yollara çıktı - Son Dakika
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Başkentliler Kurban Bayramı için yollara çıktı

Okulların tatil olması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yollara düştü. Polis ekipleri, çıkış noktalarında denetimlerini sürdürerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı.

15.06.2024 11:46
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(ANKARA) - Okulların yaz tatiline girmesi ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle Başkentliler memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Ankara'nın çıkış noktalarında polis ekipleri herhangi bir kaza ve olumsuzluk yaşanmaması için uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.

Haftanın son mesai gününün bitmesiyle birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı'nı geçirmek yollara çıktı. Okulların da yaz tatiline girmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Bayram öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şehir içi ve şehirler arası yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

ANKA Haber Ajansı, Başkent'in Konya güzergahı üzerinde yapılan çıkışları görüntüledi. Bu noktadaki araç trafiğinin arttığı gözlemlenirken, polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde emniyet kemerinin takılması ve hız limiti kurallarına uyulması uyarısında bulundu. Ekipler tarafından vatandaşlara, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" yazılı broşürler dağıttı.

Bayramlarda aile büyüklerinin ziyaret edilmesinin önemine değinen bir vatandaş, "Eşimin memleketi Şereflikoçhisar'a gidiyoruz. Ailemizi ziyaret edeceğiz. Kurban keseceğiz Allah nasip ederse. Büyüklerimizi ziyaret edp, sonra Kırıkkale'ye gideceğiz kendi ailemi ziyarete" dedi.

Konya Ereğli'ye gideceklerini söyleyen bir diğer vatandaş da, "Kurban için gidiyoruz. Büyükler orada. Hem ziyaret hem Kurban Bayramı" dedi. Ailesiyle birlikte seyahat eden çocuk da karnesini aldığını, karnesinin çok iyi olduğunu söyledi. Küçük kız duygularını,  "Bayramda dedemi göreceğim, kurban keseceğiz. Akrabalarımı göreceğim, teyzelerimi" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkentliler Kurban Bayramı için yollara çıktı - Son Dakika

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