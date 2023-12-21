Başkentte 20 kişilik ekiple 15 metrelik Adana kebabı pişirildi.

ANFA Altınpark Expo Center Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Adana Gastronomi ve Kültür Günleri'nde, kebap ustaları özel hazırlanan mangalda, 15 metrelik kebap pişirdi.

20 kişilik ekibin 15 dakikada hazırladığı Adana kebabı, kısa sürede tükendi.

Adana'nın yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, Adana dürüm yeme yarışması düzenlendi. 10 kişinin katıldığı etkinlikte, 5 dakikada en çok dürüm yiyen 3 kişi yarışmayı kazandı.

Yarışmayı kazananlar, Ankara'daki bir Adana kebapçısında aileleriyle bir hafta ücretsiz dürüm yiyebilecek.

2. Adana Gastronomi ve Kültür Günleri, pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.