Başkentte çalıntı motosikletle kazaya karışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentte çalıntı motosikletle kazaya karışan çocuk hayatını kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde arkadaşlarıyla bindiği çalıntı motosikletle trafik kazasına karışan çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde arkadaşlarıyla bindiği çalıntı motosikletle trafik kazasına karışan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde 14 yaşındaki Y.A.Ü. idaresindeki 06 DCR 267 plakalı motosiklet, H.İ.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı araca ve Ü.A'nın (29) kullandığı 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Y.A.Ü. ile motosikletteki arkadaşları B.İ.Ş. (17) ve K.B. (18) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan B.İ.Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Y.A.Ü'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 66 AED 183 plakalı aracın sürücüsü H.İ.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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