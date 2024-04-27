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Başkentte gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

ANKARA - Başkent'te başlayan gök gürültülü sağanak yağış şehir merkezinde etkisini gösterdi.

Ankara Valiliği bugün öğle saatlerinde pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti. Bugün ise akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.