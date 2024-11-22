Baskil'de Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Baskil'de Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

Baskil\'de Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

Baskil'de yapılan toplantıda akıllı tarım, besi hayvanları ve hastalıkları hakkında bilgi verildi.

22.11.2024 12:19
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Elazığ'ın Baskil Ziraat Odası ve Elazığ Strateji Geliştirme ve Planlama Derneği tarafından çiftçilere ve muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Baskil Hükümet Konağı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, akıllı tarım uygulamaları, besi hayvanlarının beslenmesi ve hastalıkları konusunda bilgi verildi.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tarım havzası olan ilçedeki çiftçilerin sorunlarını çözmek ve onları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, toplantı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Yaman, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Güler, Prof. Dr. Mehmet Çavaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, veteriner hekimler ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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