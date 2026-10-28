Başkomiser Taşdemir'in bayrakla at sürüşü Erzurum'da dronla görüntülendi

Başkomiser Taşdemir'in bayrakla at sürüşü Erzurum'da dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aziziye ilçesinde görevli Başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yağmur altında elinde Türk bayrağıyla atını dört nala sürdü. Taşdemir'in çamurlu patika yollardaki bayraklı sürüşü dronla havadan görüntülendi.
Erzurum'da görevli başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla yağmur altında at sürdü.
Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Başkomiser Taşdemir, Cumhuriyet Bayramı'na özel gerçekleştirdiği atlı sürüşle anlamlı bir görüntüye imza attı.
İlçe kırsalında, yağmurun altında elinde Türk bayrağıyla atını dört nala süren Taşdemir, çamurlu ve patika yollarda ilerledi.
Taşdemir'in bayrak eşliğinde gerçekleştirdiği sürüş, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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