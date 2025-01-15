Başkonsolos Çobanoğlu'ndan Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Başkonsolos Çobanoğlu'ndan Yılın Kareleri Oylaması

Başkonsolos Çobanoğlu\'ndan Yılın Kareleri Oylaması

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, 2024 yılına damga vuran fotoğrafları oyladı.

15.01.2025 17:03
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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Başkonsolos Çobanoğlu, Kudüs Başkonsolosluğunda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çobanoğlu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karesi ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiğini dile getiren Çobanoğlu, "Suriye'de dönüşüm, değişim çok hızlı oldu. İnşallah çok da iyi yönde ilerliyor. Halkın ilk günkü coşkusunu yansıtan, özellikle Suriye'den kaçıp diğer ülkelere sığınan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesine de fırsat verecek olan bu dönüşümün Almanya'daki kutlamalara yansıyan bir karesi." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde seçtiği "Geriye kalan" karesine ilişkin ise Çobanoğlu, fotoğrafın kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, Gazze'de yaşanan yıkımın bu kare ile gözler önüne serildiğini belirtti.

Çobanoğlu, "Fotoğraf, aslında kendi kendini anlatıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bu kadar küçük bir kara parçasında yaşanan yıkımın boyutlarını tamamıyla gözler önüne seriyor." dedi.

AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin 2024 yılını her açıdan özetlediğini belirten Çobanoğlu, Suriye'de uzun zamandır beklenen değişimin gerçekleşmesi, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan çatışmaların devam etmesi, sporda Türkiye'nin kazandığı başarılar ve çevre konusundaki sorunların giderek artmasının geçen yıla damga vurduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Güncel, Kudüs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkonsolos Çobanoğlu'ndan Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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