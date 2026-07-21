Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede binlerce etkileşim alarak geniş çaplı bir tartışmanın odak noktası haline geldi. Tesettürlü bir kadının, limonata sandığı alkollü içeceği yanlışlıkla tükettiği anları paylaştığı video büyük tartışma yarattı.

"VALLAHİ BİLMEDEN OLDU ALLAH'IM"

Sosyal mecralarda hızla yayılan videoda, genç bir kadının limonata zannederek sipariş ettiği veya tükettiği içeceğin aslında alkol olduğunu sonradan fark ettiği anlar yer aldı. O anları kayda alan kadın, paylaşımına şu notu düşerek duruma açıklık getirmek istedi: "Vallahi bilmeden oldu Allah’ım. Ben limonata zannetmiştim."

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Görüntüler kısa sürede viral olurken, paylaşımın altına binlerce yorum yağdı. Videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı tepki gösterdi. İçeceğin kokusundan ve renginden anlaşılabileceğini savunanların yanı sıra, durumun video çekilip paylaşılmasını ve tesettür vurgusunu eleştiren sert yorumlar dikkat çekti.

Gelen tepki yorumlarından bazıları şu şekilde öne çıktı: