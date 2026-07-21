Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu - Son Dakika
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Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

21.07.2026 10:04
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Tesettürlü bir kadın, limonata zannederek yanlışlıkla alkol içtiği anları "Vallahi bilmeden oldu Allah’ım. Ben limonata zannetmiştim" notuyla paylaştı. Video tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede binlerce etkileşim alarak geniş çaplı bir tartışmanın odak noktası haline geldi. Tesettürlü bir kadının, limonata sandığı alkollü içeceği yanlışlıkla tükettiği anları paylaştığı video büyük tartışma yarattı. 

"VALLAHİ BİLMEDEN OLDU ALLAH'IM"

Sosyal mecralarda hızla yayılan videoda, genç bir kadının limonata zannederek sipariş ettiği veya tükettiği içeceğin aslında alkol olduğunu sonradan fark ettiği anlar yer aldı. O anları kayda alan kadın, paylaşımına şu notu düşerek duruma açıklık getirmek istedi: "Vallahi bilmeden oldu Allah’ım. Ben limonata zannetmiştim."

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Görüntüler kısa sürede viral olurken, paylaşımın altına binlerce yorum yağdı. Videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı tepki gösterdi. İçeceğin kokusundan ve renginden anlaşılabileceğini savunanların yanı sıra, durumun video çekilip paylaşılmasını ve tesettür vurgusunu eleştiren sert yorumlar dikkat çekti.

Gelen tepki yorumlarından bazıları şu şekilde öne çıktı:

  • "Göz var, nizam var. İnsan kokusundan, renginden ne olduğunu anlar."
  • "Zaten şu hallerle meyve suyu da içmiş olsan alkol içmiş sayılıyorsunuz."
  • "Tesettürle sen rahat gez diye nice tesettürlü büyüğün hamile karnına tekme yedi."
  • "Lut kavminden beter haldeyiz."
  • "Peki günahı paylaşmak daha büyük günah değil mi?"

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    madem ki Alkohol olmadığını biliyorsun da peki içerken neden kadeh tokuşduruyorsun işte burası ucuz senaryo 9 0 Yanıtla
  • Cemal Köse Cemal Köse:
    Alkolün olduğu yerde ne arıyorsun ? Her ortamda olma zorunluluğunuz yok be kardeş. 8 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Bardağı fondip yap ve ondan sonra aaaa alkollüymüş de...kimseyi inandıramazsın bari kendini kandırma... 8 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Hep öyle oluyor, bilmeden çalıyorlar, bilmeden saldırıyorlar. Sonra yarabbim affet. Allah affedicidir, tövbelerı kabul eder ancak tekrar aynı hataya dusulmezse 7 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Bırak hikaye anlatmayı...her suçlu yakalanana kadar suçsuz gibidir..taşı bırak ve gerçekçi ol emi.. 6 0 Yanıtla
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